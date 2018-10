Programación Miércoles 3 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Coleman

Bill, Budd and Butter

Colemanology

Andy Narell

Kalinda

Christian McBride

Consider me gone (con Sting)

It’s your thing (con Dee Dee Bridgewater)

Carl Maria Von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Frederic Lamond (compositor escocés, 1868-1948)

Desde las tierras altas de Escocia, obertura op.4

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara Sueca / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Variaciones para piano sobre una canción popular polaca, op.51

Monique Duphil, piano

Hans Pfitzner

Tema de amor de la ópera “El corazón”, op.39

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Christian Thielemannn

08.00



Josef Suk

Trío para piano y cuerdas en do menor, op.2

Trio Joachim

Anibal Troilo

Garúa, Sur y La trampera

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.21

Orquesta Filarmónica de Cámara de Alemania / Paavo Järvi

09.00

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº7

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

10.00

Richard Strauss

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Biagio Marini

La Orlandina, La Gardana, La Ponte y Romanesca, sonatas para violín y continuo

Ensamble Convivium

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Roberto Sierra

Conjuros

Virginia Gutiérrez, soprano

Joel Sachs, piano

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Romántica, “Una noche en los Trópicos”

Orquesta del Festival de la Primavera / Richard Rosemberg

Fred Sturm

Picasso cubista

Cuarteto de saxofones Ancia

George Rochberg

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Sarrebruck / Christopher Lyndon-Gee

12.00

Clásicos a la carta

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nº5, para soprano y ocho chelos

Barbara Hendricks, soprano

Miembros de la Royal Philarmonic Orchestra / Enrique Bátiz

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Mi mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Robert Schumann

Toccata para piano en Do mayor, op.7

Robert Hairgrove, piano

13.00

La música del fauno

Carl Nielsen

Sinfonía Nº2, op.16, “Los cuatro temperamentos”

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper

Darius Milhaud

Divertimento en tres partes para quinteto de vientos, op.299b

Athena Ensemble

Giovanni Mossi (c. 1680 – 1742)

Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11

Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

14.00

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

Dénes Kovács, violín

László Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Aaron Copland

Sonata para piano

Benjamin Pasternack, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Tres coros sacros, op.37 (1863)

Coro Femenino Zoltán Kodály de Budapest / Ilona Andor

Mily Balakirev

Sinfonía Nº1 en Do mayor (1897)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Conciertos a medida)

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta N°3 en re menor, op.30

Sergei Rachmaninov, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Grabado en la Academia de Música de Filadelfia el 24 de febrero de 1940

André Jolivet

Concierto para flauta y cuerdas N°1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / André Jolivet

Grabado en la Iglesia del Líbano de París en mayo de 1966

Luigi Cherubini

Dos contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

21.00

Música Nocturna

Béla Bartók

El castillo del duque Barba Azul, op.11, ópera en un acto

Jessye Norman, soprano

Lászlo Polgár, bajo

Nicholas Simon, narrador

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Gioachino Rossini

Andante y variaciones para violín y arpa

Alberto Ambrosini, violín

Claudia Antonelli, arpa

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº2, “El lamento por el hijo de Osián”

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Charles Griffes

Sonata para piano

Garah Landes, piano

George Frideric Handel

Sonata para oboe y continuo en Fa mayor, op.1,

Heinz Holliger, oboe

Christianne Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Jacob Gade

Celos

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Ivan Jandoshkin

“Palomita, ¿por qué se te ve tan triste?”, de Seis antiguas canciones rusas

Anastasia Jitrtuk, violín

Kyrill Yevtushenko, chelo

23.00

Industria Nacional

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía en La bemol mayor, op.61

Edith Murano, piano

Grabación de estudio realizada en Bruselas en 1991

Mario Perusso

Sinfonía lírica

Carla Filipcic Holm, soprano

Alejandra Malvino, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Arturo Diemecke

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 26 de noviembre de 2010

Santiago Santero (1962)

Set de parches

Bruno Lo Bianco, percusión