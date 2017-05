Programación Miércoles 3 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Ellington y su Orquesta

C Jam Blues

Satin doll

Rockin’ in rhythm

Wolfgang Muthspiel

Den Wheeler, Den Kenny

Carme Canela

Ribbon in the sky (de Stevie Wonder)

Madalena (de Ivan Lins)

00.30

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a

Martha Argerich – Nicolas Economou, dúo de pianos

01.00

Tiempos Modernos

Gabriel Prokofiev (compositor inglés nacido en 1975)

Concierto para saxo y orquesta

Branford Marsalis, saxo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Andrey Boreyko

Orchestra Hall Detroit EEUU, 24 de marzo de 2017

Cesar Frank

Sinfonía en re menor

Orquesta Sinfónica de Frankfurt / Marc Minkowski

Frankfurt, 23 de octubre de 2015

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Antonio Maria Giuliani

Concierto para dos mandolinas, viola y orquesta en Mi mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gabriel Fauré

Cinco canciones de Venecia, op.58

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta de cámara en Si bemol mayor, op.101

Kart Leister, clarinete

Orquesta de cámara “The Masterplayers” / Richard Schumacher

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos (arr. Carl Binder)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edvard Grieg

Modos, op.73

Eva Knardahl, piano

Arnold Bax

From Dusk Till Down. Desde el ocaso hasta el amanecer. Música de ballet

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena/ James Levine

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano

Vassili Kan, trompeta

Moscow Virtuosi/ Vladimir Spivakov

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, guitarra y orquesta en re menor, R.540

Norbert Blume, viola d’amore

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / George Malcolm

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Y la mañana va

Jacques Offenbach

Obertura de “La Bella Helena”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº2 en Fa mayor, K.280

Jenö Jandó, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Astor Piazzolla

Romántico

Gerald García, guitarra

08.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.10, Nº1

Simon Standage, violín y dirección

Collegium Musicum 90

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, poema sinfónico, op.29

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

09.00

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera “Fausto”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento del Concierto Nº20 para piano y orquesta en re menor,

K.466, cadencia de Ludwig van Beethoven

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Orquesta Sinfónica del Norte de Alemania / Cord Garben

Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos di basetto

Ensamble de clarinetes de Suiza

10.00

El artista de la semana

Simon Rattle

Edward Elgar

Falstaff, estudio sinfónico en do menor op.68

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.16, Nº6

Alfred Brendel, piano

11.00

La gran aldea (Brasil)

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº4

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez Martínez

Camargo Guarnieri

Danza Brasileña y Danza Negra

Yo-Yo Ma, chelo

Egberto Gismonti, piano

Flavio Romano Scognamiglio

Plaza de flores, Sinfonía del norte y Poema de agradecimiento

Orquestra Filarmónica Metropolitana de Brasil / Rodrigo Vitta

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Primer y segundo movimiento del Octeto para dos violines, viola, chelo, contrabajo, clarinete, fagot y corno en Fa mayor, D.803

Gidon Kremer – Isabelle van Keulen, violines

Tabea Zimmermann, viola

David Geringas, chelo

Alois Posch, contrabajo

Eduard Brenner, clarinete

Radovan Vlatkovic, corno

Klaus Thunemann, fagot

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura-fantasía según Shakespeare

Orquesta Filarmonia de Cracovia / Johannes Wildner

Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristan e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Richard Strauss

Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.6

Joseph Schuster, chelo

Friedrich Wührer, piano

Registro de 1956

Johann Baptist Cramer (1771-1858)

Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

14.00

El compositor de la semana

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, de “Peter Grimes”, op. 33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº6 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Giovanni Battista Viotti (1755-1824)

Sinfonía concertante Nº2 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Baviera / Luis Michal

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta N°1 en mi menor, op.11

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Jacques Offenbach

“Adagio religioso”, “Rondo. Allegro”, de la Suite Nº1 del Curso metódico de dúos para dos chelos, op.54

Étienne Péclard, chelo y Roland Pidoux

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Grandes sinfonias de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº35 en Re mayor, K.385

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nicolaus Harnoncourt

Dimitri Shostakovich

Sonata para piano N°2 en si menor, op.61

Emil Gilels, piano

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovšek, contralto

Jerry Hadley y Jorge Pita, tenores

Robert Holl, bajo

Sociedad de Conciertos del Coro de la Ópera del Estado de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carlos Salzedo

Canción en la noche

Nicanor Zabaleta, arpa

Giuseppe Martucci

Nocturno, op.70, Nº1

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

Olivier Messiaen

Fantasía burlesca

Håkon Ausbo, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faeber

Edvard Grieg

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de Noruega

23.00

Industria Nacional

Julián Bautista

Danza general del ballet Juerga

Orquesta Sinfónica / Julián Bautista

Enrique Belloc

Para Bla (Un saludo para Bárbara Belloc), obra electroacústica

Humberto Catania

Lejano… en el Sur

Augusto Octaviano, clarinete

Humberto Catania, piamo

Leo Sujatovich

Sueños y deseos

Víctor Hugo Villena, bandoneón

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Christophe Mangou

Agustín Barrios

Preludio en la menor y Una limosnita por el amor de Dios

Antonio Lauro

Seis por derecho

Carlos Groisman, guitarra