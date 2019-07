Programación Miércoles 3 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

George Wallington

Serendipity

The ghostly lover

Up jumped the devil

Simon Phillips

You can’t but you can

Jimmy Whiterspoon

How long will it take to be a man

Trouble in mind

I’ll always be in love with you

——-

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op. 3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura Festiva

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Josef Suk

“Sobre mi madre”, cinco piezas para piano, op.28

Antonín Kubalek, piano

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

08.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Eric Satie

Piezas en forma de pera, para piano a cuatro manos

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano

09.00

Gustav Holst

Hammersmith, preludio y scherzo para banda militar, op.52

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Franz Liszt

La capilla de Guillermo Tell

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4, Gerard 518

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joaquín Rodrigo

3 mazurkas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

10.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, “Serioso”

Cuarteto Juilliard

Sergei Taneyev

Preludio y fuga en sol sostenido menor, op.29

Olga Kern, piano

Antonin Dvorak

“La canción del héroe”, poema sinfónico op.111

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Sonata para piano

Istvan Kassai, piano

Othmar Schoeck

Suite para orquesta en La bemol mayor, op.59

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Howard Griffiths

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Moritz Moszkowski (1854 – 1925)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Barbara Strozzi

L’Eraclito amoroso

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

14.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli, op.42

Daniil Trifonov, piano

John Stanley (1712-1786)

Concierto para cuerdas a 7 partes, op.2, Nº2

The Parley of Instruments / Roy Goodman

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Orfeo. Poema sinfónico Nº4 (1854)

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Albert Dietrich, Robert Schumann y Johannes Brahms

Sonata para violín y piano, “F-A-E” (1853)

Isabelle Faust, violín

Alexander Melnikov, piano

Jacques Offenbach

Final del segundo acto de la opereta La Périchole, con libreto de Meilhac y Halévy (1868)

Régine Crespin, soprano

Alain Vanzo, tenor

Jules Bastin, bajo

Coro de la Ópera del Rin

Orquesta Filarmónica de Estrasburgo / Alain Lombard

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Johann Sebastian Bach

Fantasía y fuga para órgano en do menor, BWV 562

Peter Hutford, órgano

Johann Sebastian Bach

Corales Schübler, BWV 645-650

Ton Koopman, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Variaciones canónicas sobre “Von Himmel Hoch” (Desde el Cielo sobre la Tierra), BWV 769

Wolfgang Rübsam, órgano

——–

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de chôros

Grupo Instrumental de París

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín

Kim Kashkasian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Maurice Delage

Cuatro poemas hindúes

Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano

Ensamble Instrumental

Morton Gould

Estudio Boogie-Woogie (1943)

Shura Cherkasky, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto en la menor

Concerto Köln / Reinhard Goebel

Joan Ambrosio Dalza

Calata ala spagnola, danza

Francesco Spinacino

Recercar

Vincenzo Capirola

La vilanella y transcripción de la frótola Che farala che dirala de Michele Vicentino

Christopher Wilson, laúd

Gösta Nystroem

Sinfonía breve

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Sixten Ehrling

Javier Costa Ciscar (1958)

Hacia la luz

Trío Luminar

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Karol Szymanowski

Romanza, op.23

Alina Ibragimova, violín

Cédric Tiberghien, piano

François Couperin

Passacaille

Christophe Rousset

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Primera serie argentina

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Carlos Zorzi

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 21 de mayo de 1980

Pablo Loudet (1969)

Tres piezas para flauta y banjo tenor

Juan Pablo Cuomo, flauta

Pablo Loudet, banjo tenor

Moritz Moszkowski

Guitarra

Richard Wagner

“Canción del premio” de Los maestros cantores de Nuremberg

Ennio Bolognini, chelo

Donald Kamp, piano

Gioacchino Rossini

Arias de las óperas Tancredo, Otelo y La Cenerentola

Raúl Giménez, tenor

Coro The Scottish Phillarmonic Singers

Orquesta de Cámara Escocesa / Miguel Ángel Veltri