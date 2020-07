Programación Miércoles 29 de Julio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Frederick Delius

Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, “Júpiter”

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Maurice Ravel

Concierto en sol mayor

Arturo Bendetti Michelangeli, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Ettore Gracis

André Caplet

Epifanía, fresco para chelo y orquesta sobre una leyenda etíope

Alain Brunier, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Pinjas Steinberg

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Michael Behringer, clave

07.00

Y la mañana va

Julius Fučik

“Marinarella”, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquestra: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en Re mayor, Hob.1 Nº6, “La Mañana”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Vincent D’Indy

Retratos de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Filarmónica de Turku / Leif Segerstam

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)