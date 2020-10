Programación Miércoles 28 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Chico Hamilton

Thoughts of Miles

Thoughts of Prez

Zara Mc Farlane

Move

Bill Evans

In your own sweet way

How my heart sings

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº11 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob I: 45 “La despedida”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

John Field

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor

Mícéal O’Rourke, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, “Razumovsky Nº1”

Cuarteto de Cleveland

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano en re menor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Sinfonietta en la menor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha para el Centenario Americano

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Edvard Grieg

Seis piezas líricas, op.43

Zoltan Kocsis, piano

Erik Satie

Gymnopedies Nº1 y Nº3. Orquestación de Claude Debussy

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº6 en La mayor, K.219

Isabelle Faust, violín

il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Cuarteto de Ginebra

Henry Purcell

Acto I de la ópera Dido y Eneas

Véronique Gens, soprano

Nathan Berg, bajo-barítono

Sophie Marin-Degor, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Siete preludios para piano

Mũza Rubackyté, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

14.00

Artista de Moda (Boris)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)