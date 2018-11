Programación Miércoles 28 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Martin Schack Quartet

En las laderas donde alumbra el sol

El viejo molino

Pat Martino

I remember Clifford

Nancy Lane

We’re together

Let me love you

Every time I’m with you

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

András Adorján, flauta

Boris Pergamenshikov, chelo

Pavel Gililov, piano

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Willard Palmer (compositor y arreglador estadounidense, 1917-1996)

Fantasía para orquesta sobre temas de la ópera “La Boheme” de Puccini

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Erik Satie

Seis gnossiennes para piano,

Fazil Say, piano

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava en La bemol mayor, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla



08.00



Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta Sinfónica de Mineria / Luis Herrrera De La Fuente

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio

09.00



Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Richard Wagner

Preludio de Los maestros cantores de Nürenberg

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Kuhnau (barroco alemán, 1660-1722)

Sonata bíblica para clave Nº1 en Do mayor, “La lucha entre David y Goliat”

Anikó Horváth, clave

Bela Bartok

“Kossuth”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría / Zóltan Kócsis



10.00



Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Vadin Repin, violín

Nikolai Lugansky, piano



Alexander Grechaninov

“Copos de nieve”, canciones del mundo infantil, op.47

Ludmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Valéry Polyansky

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo en Re mayor

David Geringas, baritón

Vladimir Mendelssohn, viola

Emil Klein, chelo

11.00

La gran aldea (Francia)

Gabriel Pierné

Suite Ramuntcho Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

François-Adrien Boieldieu

“Ah! Quel plaisir d’être soldat” y “Viens, gentile dame” de la ópera La dama blanca

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Roberto Abbado

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, “El filósofo”

Orquesta de Cámara Orpheus

Carlos Gomes

Selección de la ópera Il Guarany

Placido Domingo, tenor

Graham Sanders, tenor

Boris Martinovich, barítono

Coro Filarmónico de la Ciudad de Bonn

Orquesta de la Beethovenhall de Bonn / John Neschling

Pablo de Sarasate

Jota navarra, op.22, N°2

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

13.00

La música del fauno

Johan Svendsen

Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Michel Richard Delalande

Tercer capricho de las Sinfonías para las cenas del Rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Rondó en Fa mayor

Ronald Brautigam, piano

14.00

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Anne Sophie Mutter, violín

National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Béla Bartók

Sonata para dos pianos y percusión

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, pianos

Willy Goudswaard y Michael De Roo, percusión

Carl Heinrich Graun

“Sforzerò l’avverso mare, de la ópera Ifigenia en Aulide

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mikhail Antonenko

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Edvard Grieg

Obertura “En otoño” op 11 (1866)

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Okko Kamu

Johannes Brahms

Seis canciones, op.86 (1882)

Jessye Norman, soprano

Dietrich Fischer.Dieskau, barítono

Daniel Barenboim, piano

Gabriel Fauré

Suite de la música incidental para ‘Peleas y Melisande’ de Maeterlink, op.80 (1898)

Orquesta de Filadelfia / Charles Munch

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.00

Jazz en La 96.7

Continúa la sexta temporada del ciclo Jazz en La 96.7. En esta ocasión, con la presencia de la Fénix Jazz Band, la histórica agrupación argentina de jazz tradicional, que nos ofrecerá un concierto único en el que repasará sus 45 años de trayectoria. Te esperamos en nuestro Auditorio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.

20.00

Ciclos (Conciertos a medida)

George Rochberg

Concierto para violín y orquesta (versión definitiva de 1977)

Isaac Sterm violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Grabación realizada en 1977

Franz Krommer

Sexteto pastoral en Fa mayor

Consortium Classicum

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

Carnaval, op. 9

Evgeny Kissin, piano

Nicola Porpora

Arias de la óperas Rgermanico in Germania y Siface

Cecilia Bartoli, mezzsosoprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Iwan Müller (1786-1854)

Cuarteto para clarinete y cuerdas N°1 en Si bemol mayor

Friedericke Roth, clarinete

Ensamble Berolina

Darius Milhaud

El hombre y su deseo, op.48, música de ballet

Blanche Christensen, soprano

Myrene Nixon, mezzosoprano

Ronald Christensen, tenor

Pym Chartand, bajo

Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

Priotr Illich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Christine Walewska, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Alexander Gibson

Dietrich Buxtehude

Te damos gracias. Señor Jesucristo, Ven, Espíritu Santo, Señor Dios, y En dulce júbilo, preludios corales

Ezio Forsblom, órgano

23.00

Industria Nacional

Abel Carlevaro

Preludios americanos

Silvia Fernández, guitarra

Giacomo Puccini

“In questa reggia” del segundo acto, y finales de los actos segundo y tercero de la ópera Turandot

Mónica Ferracani, soprano

José Azócar, tenor

Gustavo Morales, tenor

Coro del Teatro Municipal de Santiago

Orquesta Filarmónica de Santiago / Andriy Yurkevych

Grabado en vivo en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, el 26 de septiembre del año 2014

Adriana Figueroa Mañas (1966)

Alucitango, para flauta y cuarteto de cuerdas

Laura Erickson, flauta

Beixi Gao y Sophia Rho, violines

Stephen Beall, viola

Mihaela Culijak, chelo