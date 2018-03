Programación Miércoles 28 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Danilo Perez

Panamonk

Bright Mississippi

Henri Crolla

Have you met Miss Jones?

Ay, ay, ay

I only have eyes for you

Deborah Wedekind

Our love is here to stay

Stormy weather/Can’t help lovin’ that man

Blue skies

———-

Cesare Ciardi

Gran concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.129

Roberto Fabbriciani, flauta

Orquesta Sinfónica del Friuli Venezia Giulia / Stefan Fraas

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gustav Holst

“Marcha” de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austbo, piano

Niccolò Paganini

Tema variado en La mayor

Franco Mezzena, violín

Adriano Sebastiani, guitarra

08.00



Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de cámara Nicolaus Esterházy / Uwe Grodd

Manuel Ponce

Concierto del sur

Sharon Isbin, guitarra

Orquesta Filarmónica de Nueva York / José Serebrier

Gabriel Fauré

Cinco canciones de Venecia, op.58

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3

David Géringas, chelo

Ian Fountain, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

10.00

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº6 en si menor, op.54

Orquesta Hallé / Stanisław Skrowaczewski

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.79

Nils Erik Sparf, violín.

Bengt Forsberg, piano.

Francesco Geminiani

Concerto Grosso en Re mayor, op.3, Nº1

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

11.00

La gran aldea (España)

Salvador Bacarisse

Concertino para guitarra y orquesta en la menor, op.72

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de España / Odón Alonso

Antonio Sarrier

Sinfonía en Re mayor

Sinfonietta Rias de Berlín / Jorge Velazco

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3

Albert Guinovart, piano

Joaquín Rodrigo

“De los álamos vengo, madre”, de los Cuatro madrigales amatorios

Jaquelina Livieri, soprano

Tomás Ballicora, piano

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Ernö Dohnányi (1877 – 1960)

Cuatro rapsodias para piano, op.11

Martin Roscoe, piano

André Jolivet

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

14.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº13 en la menor, op.86

Cuarteto Taneyev

Joseph Haydn

“Se non piange un’infelice”, de la ópera L’isola disabitata

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Les Violons Du Roy / Bernard Labadie

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Modest Mussorgsky

“Marcha triunfal. (La captura de Kars)”, de la ópera ballet inconclusa Mlada

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Nuevos valses de amor, op.65

Edith Mathis, soprano

Brigitte Fasbaender, mezzosoprano

Peter Schreier, tenor

Dietrich Fischer-Dieskau, bajo

Karl Engel y Wolfgang Sawallisch, piano a cuatro manos

Édouard Lalo

Sinfonía en sol menor

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Sinfonías de Charles Ives – 2º Parte)

Charles Ives

Sinfonía N°2 (1902)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

————–

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en sol menor, BuxWV 148

Ulrik Spang-Hanssen, órgano

21.00

Música Nocturna

Ferruccio Busoni

Sonata Nº2 para violín y piano en mi menor, op.36a (1900)

Lydia Mordkovitch, violín

Viktoria Postnikova, piano

Boris Blacher

Música concertante, op.10 (1937)

Orquesta del Estado de Frankfurt / Nikos Athinäos

John Burton (1730-1785)

Sonata para piano Nº1 en Do mayor

Ian Hobson, piano

Rheingold Gliere

Concierto para soprano de coloratura y orquesta en fa menor, op.82

Désirée Rancatore, soprano

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Giannandrea Noseda

Georg Muffat

Toccata N°12, de la Segunda parte del Apparatus músico-organisticus

Martin Haselböck, órgano

Béla Bartók

Seis dúos de los Cuarenta y cuatro dúos para dos violines

Itzhak Perlman y Pinchas Zuckerman, violín

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta en mi menor N°7

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiliano Valdés

Isaac Albéniz

Navarra

Arthur Rubinstein, piano

23.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto en re menor, K.421

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 10 de agosto de 2016

Arias de las óperas La fanciulla del West, Tosca, La flauta mágica y Fausto

Ricardo Casinelli, tenor

Orquesta de la Opera de Stuttgart / Alexander von Pitamic

Virtù Maragno (1928-2004)

Divertimento para quinteto de vientos Nº1

Quinteto de Vientos Philharmonia

Grabado en 1959