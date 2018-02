Programación Miércoles 28 de Febrero

00.00 Trasnoche Jazz

Eddie “Cleanhead” Vinson

Cleanhead’s thing

Roxanne

Cesare Picco

Runaway

Solo

Chris McNulty

How little we know

Last night when we were young

—————

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Uto Ughi, vioín

Maria Tipo, piano

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Obertura para una comedia picaresca

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

Richard Wagner

Preludio y final de la ópera “Parsifal”

Jonas Kaufmann, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Daniele Gatti

08.00

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73

Jan Vogler, chelo

Helene Grimaud, piano

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

10.00

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

Hugo Alfvén

Un cuento del Archipiélago, op.20

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº1

Ensamble Josef Triebensee

11.00

La gran aldea (Suecia)

Kurt Atterberg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en si menor, op.11

Cuarteto Stenhammar

Kurt Atterberg

Concierto para corno y orquesta en la menor, op.28

Albert Linder, corno

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Gerard Oskamp

Wilhelm Stenhammar

Florez y Blancaflor, op.3

Ingvar Wixell, barítono

Hugo Alfvén

“Danza de la pastora” de la ópera El Rey de la Montaña, op.37

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

12.00

Clásicos a la carta



13.00

La música del fauno

Joseph Haydn

Sinfonía Nº51 en Si bemol mayor

L’Estro Armonico / Derek Salomons

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violin

Oleg Maisenberg, piano

Francesca Caccini (1587-1641)

O che nuovo stupor

Elena Cecchi Fedi, soprano

Cappella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luc Lastraioli

14.00

Aram Khachaturian

Concierto para violín y orquesta, en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Ignaz Moscheles (1798-1870)

Divertimento a la saboyana en La mayor, op.78

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

Hector Berlioz

El corsario, obertura op. 21

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Tres nocturnos, op.9

Claudio Arrau, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op. 48

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Gioachino Rossini

Sinfonía de Odense

Orquesta Haydn de Bolzano / Alún Francis

Franz Liszt

Las campanas de Ginebra

Alfred Brendel, piano

Wilhem Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Feliks Janievich

Divertimento para cuerdas

Orquesta de Cámara de Varsovia / Márek Séven

19.00

Felix Meldelssohn

Variaciones Serias op.54

Eduardo Delgado, piano

Eugene D’Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Christoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Strarek



Kurt Weill

La Dama en la oscuridad, nocturno sinfónico

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop

20.00

Ciclos (Canciones de Rachmaninov)

Sergei Rachmaninov

Caía la noche y Canción de los desencantados

Alexander Naoumenko, tenor

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Canciones, op.26

Joan Rodgers, soprano

Maria Popescu, mezzosoprano

Alexander Naoumenko, tenor

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

——————–

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras, op.34, “L’Encouragement”

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarra

21.00

Música Nocturna

Carl Nielsen

Sinfonía N°3, op. 27, “Expansiva”

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Nancy Wait Kromm, soprano

Kevin McMillan, barítono

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op 73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Evgeny Kissin, piano

Michael Nyman

Donde la abeja baila

Simon Haram, saxo

Orquesta del Ulster / Takuo Yuasa

Franz Schubert

Trío en un movimiento en Si bemol mayor, D.28

Trío Beaux Arts

Maurice Ravel

Canciones de Madagascar para soprano, flauta, cello y piano

Jessye Norman, soprano

Miembros del Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Jaap Schröder

23.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Cantata ‘Feliz reposo y amable reposo del alma’, BWV 170

Anna Wall, mezzosoprano

Musique des Lumières / Facundo Agudín

María Teresa Luengo (1940)

Vi un mar de cristal y fuego. Ensamble en tres tiempos

Saúl Martín y Jorge Slivskin, flautas

Norberto García, violín

Martín Devoto, chelo

Amalia Del Giudice, clarinete

Eva Lopszycf, piano

Diana Lopszyc, dirección

Juan Carlos Figueiras (1957)

Rapsodia coreográfica

Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Daniel Batista

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 22 de marzo del año 2013

Zoltán Kodály

Ave Maria, El gitano come pollo y Ángeles y pastores

Coro Femenino de la Municipalidad de Morón / Edgardo Lettieri