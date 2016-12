Programación Miércoles 28 de Diciembre

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Richard Sussman Quintet

Alone together

Theme for Ernie

Raskoski Hot Club

Sweet Georgia Brown

Minor swing

Bésame mucho

Veronica Nunn

Don’t be blue

This joy

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

01.00

Tiempos Modernos

Frederick Delius

Camino al jardín del paraíso

Orquesta Sinfónica del Ulster / Takuo Yuassa

Belfast, 23 de enero de 2010

Claudiio Monteverdi

“Selección” de la ópera Orfeo

Rolando Villazon, tenor

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Le concert d’Astree / Emmanuelle Haïm

Paris, 12 de febrero de 2014

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº 9 en Mi mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Mikhail Pletnev

Alemania, 19 de enero de 2014

02.00

Cesar Franck

Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, M.46

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Selección de Preludios para piano

Martha Argerich, piano

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

Francesco Corbetta (guitarrista y compositor italiano, 1615-1681)

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Vladimir Ashkenazy, piano

Concertgebouwn Orchestra / Bernard Haitink

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Christoph Graupner (compositor del barroco alemán, 1683-1760)

Suite para tres clarinetes Nº1

Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, clarinetes

Anton Bruckner

Misa para ocho voces e instrumentos de vientos

La Chapelle Royale Collegium Vocale

Ensemble Musique Oblique / Philippe Herreweghe

Matthias Weckmann (alemán, 1616-1674)

Cuatro variaciones para clavicordio sobre la canción “La mirada encantadora”

Gisela Gumz, clavicordio

Samuel Barber

Knoxville: Verano de 1915

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke’s / André Previn

Hugo Alfven

Rapsodia sueca para orquesta Nº3

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Via Nova

Franz Schubert

Fantasía en Do mayor, D.760, “El caminante”

Yevgeny Kissin, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe y orquesta en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Astor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Victor Villadangos, guitarra

07.00

Y la mañana va

Jacob Gade

Tango celoso

Antón Kontra, violín

Orquesta Filarmónica de Copenhague / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Alberto Williams

Piezas poéticas, op.17

Valentín Surif, piano

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Misha Keylin, violín

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Takuo yuasa

08.00

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Jeno y Janos Kevehazi, cornos

Ildiko Hegyi y Peter Popa, violines

Gyozo Mathe, viola

Peter Szabo, chelo

Paul Hindemith

Sonata para piano Nº2

Kalle Randalu, piano

Charles Gounod

Música del ballet “Coppelia”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Heinz Fricke

09.00

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol

Bernd Glemser, piano

Johan Peter Selmer (noruego, 1844-1910)

Carnaval en Flanders, poema sinfónico op.32

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

10.00

El artista de la semana

James Levine

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

James Levine, piano

Ensamble Viena-Berlín

Franz Liszt

“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Sinfonía Nº2, op.44

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Joonas Kokkonen

Concierto para chelo y orquesta

Marko Ylönen, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

12.00

Clásicos a la carta

Giovanni Battista Pergolesi

Selección del Stabat Mater

Anna Netrebko, soprano

Marianna Pizzolato, contralto

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

Mijaíl Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo

Ensamble Capricorn

Johann Nepomuk Hummel

Tercer movimiento del Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Antonio Lauro

Natalia, vals para guitarra

Gerald Garcia, guitarra

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Richard Wagner

Canciones sobre poemas de Mathilde Wesendonck

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Hans Knappertsbusch

Registro de 1956

Jan Wanski (compositor polaco: 1762 – 1800)

Sinfonía en Sol mayor sobre temas de la ópera “El campesino”

Orquesta Filarmónica de Cámara de Poznan / Robert Satanowski

Albert Roussel

Tres piezas para piano, op.49

Eric Parkin, piano

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Cuarteto para cuerdas en re menor, op.56, “Voces íntimas”

Cuarteto de Cuerdas Gabrieli

Antonio Caldara

“Tutto fa nocchiero esperto”, de la ópera Ifigenia en Aulide

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln / Emmanuelle Haïm

Malcolm Arnold

Concierto para flauta y orquesta Nº1, op.45

Edward Beckett, flauta

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Obertura “Ruy Blas”, op.95 (1839)

Orquesta Sinfónica de Lopndres / André Previn

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65 (1881)

Ensamble Música de Cámara de Zurich / Armin Jordan

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43 (1943)

Daniil Trifonjov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguiin

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Ginastera)

Alberto Ginastera

Suite del ballet Estancia, op.8b

Orquesta Sinfónica de Londres / Eugene Goossens

Alberto Ginastera

Pampeana N°2 para chelo y piano, op.21

Aurora Nátola Ginastera, chelo

Barbara Nissman, piano

Alberto Ginastera

Salmo CL, op.5

Coro de la Universidad de New Temple

Coro de Niños de la Academia de Música de Filadelfia

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Grabación del estreno en Filadelfia en octubre de octubre de 1968

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124 (1907)

Kenneth Sillito, violín

Shaila Kang, arpa

21.00

Música Nocturna

Claudio Monteverdi

Vespro della Beata (véryine) Vergine (1610)

Ann Monoyios y Marinella Pennacchi, sopranos

Michael Chance, contratenor

Mark Tucker, Nigel Robson y Sandro Naglia, tenores

Bryn Terfel y Alastair Miles, bajos

Coro Monteverdi

Coro Oratorio Junior de Londres

Los Sacabuches de Su Majestad

Solistas Barrocos Ingleses / John Elliot Gardiner

Grabado en vivo en la Basílica San Marcos de Venecia

Béla Bartók

Düos Nº1 a 13 de los Cuarenta y cuatro dúos para dos violines

Itzhak Perlman y Pinchas Zuckerman, violín

Jan Sibelius

Finlandia, op.26

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Jan Sibelius

Vals triste, op.44

Orquesta de Cámara Orpheus

23.00

Industria Nacional

Martin Peerson

Alemana

William Byrd

El glosario de Wolsey

John Bull

El autorretrato del doctor Bull y Las joyas del doctor Bull

Arnolda Hirsch, clave

Gustavo “Cuchi” Leguizamón

Zamba de Juan Panadero

Horacio Salgán

A Don Agustín Bardi

Ensamble Buenos Aires Clásico

Silvano Picchi

Concierto para violín y orquesta (1965)

Rubén González, violín

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Manuel Préstamo

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 28 de junio de 1993

Luis Müller (1964)

Preludio y melodía para acompañar un diálogo

Diego Harstein, piano