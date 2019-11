Programación Miércoles 27 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Donald Byrd

El Sino

Orbit Folks

Switchery

Dinah Shore

It all depends on you

Love is here to stay

Taking a chance on love

———-

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a

Shlomó Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Johannes Brahms

Balada para piano en Re mayor, op.10, Nº2

Glenn Gould, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera La ciudad invisible de Kitezh

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev



08.00



Johann Joachim Quantz

Trío para flauta dulce, flauta traversa y bajo continuo en Do mayor

Ensamble Barroco de París

Camille Saint Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces, de la Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº5 en Si bemol mayor, Deutsch 68

Cuarteto Melos

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera “Macbeth”

Royal Philharmonic Orchestra / Dalia Atlas

George Enescu

Impresiones de la infancia, para violín y piano, op.28

Leonidas Kavakos, violín

Peter Nagy, piano

10.00

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor, op.10, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Gerald Finzi

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31

Alan Hacker, clarinete

Orquesta de Cuerdas de Inglaterra / William Boughton

11.00

La gran aldea (Rumania)

Sigismund Toduta

Cuatro tablaturas para laúd de Valentin Greff Bakfark

Orquesta de Cámara de Bucarest / Paul Popescu

Georges Enescu

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.16

Anton Diaconu, violín

George Haag, viola

Dan Prelipcean, chelo

Ivonne Piedemonte, piano

George Grigoriu

“Muzica”

Angela Gheorghiu, soprano

Orquesta del Teatro Regio de Turín / John Mauceri

12.00

Clásicos a la carta

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Sebastian Bach

Magnificat en Re mayor

Dawn Upshaw y Penelope Jensen, sopranos

Marietta Simpson, mezzosoprano

David Gordon, tenor

William Stone, barítono

Coro de Cámara y Orquesta Sinfónica de Atlanta

Floro Ugarte

De mi Tierra, segunda serie, op.16b

Maria Laura del Pozzo

13.00

La música del fauno

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

The English Concert / Andrew Manze

Cécile Chaminade (1857 – 1944)

Trío con piano Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

14.00

Antonín Dvořák

Melodías gitanas, op.55

Genia Kühmeier, soprano

Christoph Berner, piano

Dmitri Shostakovich

La edad de oro, suite op.22

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, “Sinfonía de la Reforma” (1824)

Orquesta Barroca de Friburgo / Pablo Heras Casado

Isaac Albéniz

Iberia. Tercer cuaderno

Alicia de Larrocha, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Ulises Maino, la Sinfónica Nacional interpretará la Obertura del oratorio “La creación”, de Joseph Haydn y el Concierto para piano y orquesta de Aram Jachaturián, con Diana Lopszyc como solista. En la segunda parte del programa, la Sinfónica nos ofrecerá la Sinfonía Nº5 de Franz Schubert.

21.30

Música Nocturna

Marc-Antoine Charpentier

El descenso de Orfeo a los infiernos

Patricia Petibon, Monique Zanetti y Sophie Daneman, sopranos

Paul Agnew y François Polino, tenores

Jean-François Gardeil y Fernard Bernardini, bajo-barítonos

Steve Dugardin, contratenor

Les Arts Florissants / William Christie

Steve Reich

Contrapunto de Vermont

Solisti New York / Ranson Wilson

Henri Vieuxtepms

Elegía para viola y piano, op.30

Lars Anders Tomter, viola

Håvard Gimse

Johann Stamitz

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Håkan Hardenberger, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos en do menor, op.34

Evgeny Kissin, piano

Vladimir Spivakov y Boris Garlitsky, violines

Yuri Gandelsman, viola

Mijail Milman, viola

Michel Lethiec, chelo

Franz Liszt

Orfeo. Poema sinfónico Nº4

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

23.00

Industria Nacional

Eugen d’Albert

Fragmentos de la ópera Tiefland

Margarita Kenny, mezzosoprano

Leo Heppe, barítono

Elfriede Hofstetter, mezzosoprano

Friedl Riegler, Anni Berger y Helene Vopeska, sopranos

Orquesta Filarmónica de Viena / Frederick Charles Adler

Registro comercial realizado en 1952

Agustín Barrios

Vals Nª3

Ángel Villoldo

El choclo

Heitor Villa-Lobos

Schotish Chôro

Antonio Lauro

Angostura

Ricardo Rubio, guitarra

Fernández González Casellas (1922-1998)

Sinfonietta para catorce instrumentos

Miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller

——-

Claude Debussy

La plus que lente

Alexander Brailowsky, piano