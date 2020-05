Programación Miércoles 27 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovic)

01.00

La trasnoche de La 96.7

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Kurt Weill

Mi barco, Septiembre y Háblame suave

Jessye Norman, mezzo soprano

John Williams, piano

Silvius Leopold Weiss

Sonata para laúd en Re mayor

Viggo Mangor, laúd

Edvard Grieg

Suite Nro.1 Op.46 de “Peer Gynt”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan.

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux arts

Joan Cabanilles

Tiento Nº23

Hespèrion XX / Jordi Savall

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en Fa mayor, BWV 1053

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Bruno Gelber, piano

Orquesta Filarmónica de Munich / Franz-Paul Decker

Leo Brouwer

Cinco aires y temas populares cubanos para guitarra

Matías Liva, guitarra

Nicolò Paganini

Caprichos para violín solo, op.1 (selección)

Midori, violín

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Charles Avison

Concerto grosso Nº11 en Sol mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº7 en do menor, op.30, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Charles Gounod

Romeo y Julieta. “Va! Je t’ai pardonné… Nuit d’hyménée!”

Kathleen Battle, soprano

Plácido Domingo, tenor

Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll

Georg Frideric Handel

Arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto (en el rol de Amadigi)

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Orquesta Filarmónica de Cámara de Pardubice / Marek Stilec

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

Franz Liszt

“Tasso: Lamento y Triunfo”, poema sinfónico Nº2

Orquesta Filármónica de Berlín / Herbert Von Karajan. (Grabación: 1976)

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en Si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, Gerard 498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Charles Villiers Stanford

Noneto en Fa mayor, op.95

Ensamble Capricorn

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Josquin Desprez

“Kyrie” y “Gloria” de la Misa L’ homme armé super voces musicales

The Tallis Scholars / Peter Phillips

François-Joseph Gossec

Sinfonía en Re Mayor, B86

London Mozart Players / Matthias Bamert

Cesar Franck ]

Trío concertante Nº2 en Si bemol mayor

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mijail Sarbu, piano

Tielman Susato

Danzas de la colección Danserye

Ensamble de Bronces Gabrielli de Londres

12.00

Clásicos a la carta

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Gidon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Giuseppe Verdi

“Va pensiero” de la ópera Nabucco

Coro y Orquesta del Teatro alla Scala / Myung-Whun Chung

13.00

Complemento musical



Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº10 en La bemol mayor, op.118

Cuarteto Borodin

Joseph Haydn

Concierto para órgano y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.XVIII:5

Gábor Lehotka, órgano

The Budapest Strings Béla Bánfalvi

14.00

Artista de moda (Boris)

15.00

Complemento musical



16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Complemento musical



23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)