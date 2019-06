Programación Miércoles 26 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Carlos Lastra

Will you still be mine

I’ll be seeing you

Bobby Timmons

Autumn leaves

Ruth Koleva

Clarity

What am I supposed to

Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

Mariusz Pedzialek, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

08.00

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

“La bendición de Dios en la soledad”, de las Armonías poéticas y religiosas

Leslie Howard, piano

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

10.00

Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

11.00

La gran aldea (Suecia)

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto para cuerdas Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de cuerdas de Copenhague

Wilhelm Stenhammar

Canciones de Lodolezzi

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Gunnar Frederik de Frumerie

Canciones del corazón, op.27, Nº1

Kirsten Landmark Mäland, soprano

Sigmund Hjelseth, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Yehudi Menuhin, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC / Adrian Boult

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Seong-Jin Cho, piano

13.00

La música del fauno

Johann Baptist Cramer (1771-1858)

Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Malcolm Arnold

Quinteto para flauta, violín, viola, corno y fagot, op.7

The Nash Ensemble

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

14.00

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, de “Peter Grimes”, op. 33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Enrique Granados

Escenas románticas

Daniel Ligorio, piano

François Joseph Gossec (1734-1829)

Cuarteto con flauta Nº1 en Re mayor, op.14

Aurèle Nicolet, flauta

Nuevo Trio Pasquier

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Piotr Ilich Chaikovsky

Fragmento de la música del ballet El lago de los cisnes, op. 20 (1876)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seii Ozawa

Joseph Silverstein, violín

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Johann Sebastian Bach

Fantasía y fuga para órgano en sol menor, BWV 542

Ton Koopman, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Preludio y fuga para órgano en Sol mayor, BWV 541

Michael Murray, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para órgano en Do mayor, BWV 564

Peter Hutford, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Preludio y fuga para órgano en si menor, BWV 544

Kåre Nordstoga, órgano

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

La hora española. Comedia musical en un acto, con libreto de FrancNohain

Elisabeth Laurence, mezzosoprano

Tibère Raffalli y Michel Sénéchal, tenores

Gino Quilico, barítono

François Loup, bajo

Nueva Orquesta Filarmónica / Armin Jordan

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Sviatoslav Richter, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta en Re mayor, Hob.VIId:3

Hermann Baumann, corno

Academy of St. Martin in the Fields / Ionna Brown

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y continuo en sol menor, “El trino del diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Aulis Sallinen (compositor finlandés, 1935)

Serenata al amanecer

Orquesta Sinfónica de Malmö / Okko Kamu

Kjell-Åke Petersson y Per Falck, trompeta

George Frideric Handel

Siciliana

David Popper

Rapsodia húngara, op.68

János Starker, chelo

Shigeo Neriki, piano

23.00

Industria Nacional

Girolamo Frescobaldi

Aria “La Frescoblada”

Leopold Sylvius Weiss

Fantasía

Miguel Ángel Girollet, guitarra y transcripciones

Sergei Rachmaninov

Tres canciones folklóricas rusas, op.41, para coro y orquesta

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 19 de octubre de 2012

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto N°6

Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires

Alex Nante (1992)

Demócrito (2016)

Ensamble Écoute / Alex Nante