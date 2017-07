Programación Miércoles 26 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bobby Hutcherson

Starting over

Marian McPartland

The things we did last summer

Long ago and far away

Sheila Cooper

Too close for comfort

In the still of the night

——————————

00.30

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” de Wenzel Müller, op.21

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

01.00

Tiempos Modernos

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Thomas Ades

Tres estudios sobre Couperin

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Wolfgang Amadeus Mozart

“Escena Final” de la ópera Don Giovanni

Philippe Sly, Nahuel di Pierro, Krzysztof Baczyk y Philippe Beziat, bajos

Eleonora Buratto, Isabel Leonard y Julie Fuchs, sopranos

Pavol Breslik, tenor

English Voices / Tim Brown

Le Cercle de l’Harmonie / Jeremie Rhorer

Festival de Aix-en-Provence-Francia 10 de Julio de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Antonio Maria Giuliani

Concierto para dos mandolinas, viola y orquesta en Mi mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gabriel Fauré

Cinco canciones de Venecia, op.58

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta de cámara en Si bemol mayor, op.101

Kart Leister, clarinete

Orquesta de cámara “The Masterplayers” / Richard Schumacher

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos (arr. Carl Binder)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edvard Grieg

Modos, op.73

Eva Knardahl, piano

Arnold Bax

From Dusk Till Down. Desde el ocaso hasta el amanecer. Música de ballet

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena/ James Levine

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano

Vassili Kan, trompeta

Moscow Virtuosi/ Vladimir Spivakov

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, guitarra y orquesta en re menor, R.540

Norbert Blume, viola d’amore

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / George Malcolm

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Y la mañana va

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº.5 en re menor

I Musici

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Pascal Rogé, piano

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº3 para flauta, violín, viola da gamba y continuo en La mayor

Masahiro Arita, flauta traversa

Ryo Terakado, violín

Kaori Uemura, viola da gamba

Christophe Rousset, clave

08.00



Andrew Lloyd Webber

“Evita”, Suite orquestal. Orquestación y arreglos de Jorge Calandrelli

Orquesta Royal Philharmonic / Ettore Stratta

John Field

Tres nocturnos para piano, Nº3 a 5

Benjamin Frith, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas en Sol mayor

Camerata Bern / Thomas Füri

09.00

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Do mayor, “Las cuatro edades del hombre”

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Thomas Shaw

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Elizabeth Wallfish, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Ernest Bloch

Ocho piezas infantiles para piano, del ciclo “Niños”

István Kassi, piano

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Borodin

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

————

Jean Sibelius

Canción de la primavera, op.16

Orquesta Real Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Richard Strauss

Tres canciones: El día de los muertos, Flotando como en las alas de un ángel y Dedicación

Cheryl Studer, soprano

Irwin Gage, piano

11.00

La gran aldea (Italia)

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones para orquesta sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Gian Franceso Malipiero

Cuarteto para cuerdas Nº6, “El arca de Noe”

Cuarteto de Cuerdas Orpheus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Camden, oboe

The London Virtuosi / John Georgiadis

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº38 en Re mayor, K.504, “Praga”

Capella Istropolitana

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Giuseppe Verdi

“Ave Maria, piena di grazia” de la ópera Otello

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Filarmónica Real / Antonio Guadagno

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Antonín Dvořák

Cuarteto para cuerdas Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

The Boskovsky Quartet

Registro de 1951

——————–

Michael Haydn (1737-1806)

Concertino para corno y orquesta en Re mayor

Dale Clevenger, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Mozart Camargo Guarnieri

Danza negra

Miguel Proença, piano

14.00

El compositor de la semana

Mijail Glinka

Gran sexteto en Mi bemol mayor

Ensamble Capricorn

————-

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Antonio Caldara

“Lo so, lo so: con periglio” del oratorio Joaz

“D’un barbaro scortese”, de la ópera Poro

Ian Bostridge, tenor

The English Concert / Berbard Labadie

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía N°1 en sol menor, op.13, “Sueños invernales”

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Carl Maria von Weber

Momento caprichoso, op.12

Alexander Paley, piano

Carl Maria von Weber

Polonesa brillante, “La alegría”, op.62

Alexander Paley, piano

Carl Maria von Weber

Polonesa brillante, “La hilaridad”, op.72

Alexander Paley, piano

Carl Maria von Weber

Gran polonesa, op.21

Alexander Paley, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para violín solo)

Henryk Wieniawski

La escuela moderna. Diez estudios para violín solo, op.10

Michal Grabarczyk, violín

Iannis Xenakis

Mikka, para violín solo

Irving Arditti, violín

———-

Georg Philip Telemann

Música acuática. Obertura en do mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

21.00

Música Nocturna

Dimitri Shostakovich

Sinfonía Nº13 en si bemol menor, op.113, “Babi Yar”

Markus Rintzler, bajo

Voces masculinas del Coro de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.68

Eva Knardahl, piano

Johann Nepomuk Hummel

Octeto partita para para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Alphons Diepenbrock

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

John Bull

La despedida de Bull

Gustav Leonhardt, clave

23.00

Industria Nacional

Celestino Piaggio

Obertura en do menor

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Máximo Pujol

Elegía

Esteban Colucci, guitarra

Juan Carlos Delli Quadri

Ave Maria, para coro femenino

Coral Femenino de San Justo / Roberto Saccente

Pater Noster y Oye, pastor, para coro mixto

Octeto vocal / Orlando Rosas

Carlos Simkin

Cinco miniaturas para piano

Nora García, piano

Pablo Di Liscia

Alma de las orquestas, obra electroacústica

——-

Luigi Cherubini

Selección de contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla