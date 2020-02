Programación Miércoles 26 de Febrero

00.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº2 en Re mayor

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zurich / Paul Sacher

Frederic Chopin

Cuatro estudios, op.10: Nros.3, 4, 5 y 12

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Música armoniosa Nº4, “La granja”, para ensamble de vientos

Ensamble Athenas

Isaac Albeniz

“El Corpus en Sevilla”, del primer cuaderno de Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean

08.00



Franz Schubert

Dos impromptus, op.90: Nº1 en do menor y Nº3 Sol bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

09.00

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Fa mayor, basado en la Sonata para cuerdas Nº5 Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wilhelm Stenhammar

Sonata para violín y piano en la menor, op.19

Baiba Skride, violín

Lauma Skride, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.290

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Frederick Delius

“Deja de sonreir” y “Atardecer ámbar”, 2 canciones del ciclo Canciones del ocaso, para mezzosoprano, barítono, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Alexander Melnikov, piano

Cuarteto Jerusalem

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Friedrich Kalbrenner (1785-1849)

Concierto para piano y orquesta N°4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Benjamin Britten

Cuarteto-Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Pamela Woods, oboe

David Ehrlich, violín

Doris Lederer, viola

Thomas Shaw, chelo

Anton Wilhelm Solnitz (ca. 1708 – ca. 1760)

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4

Ensamble Musica ad Rhenum

14.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, “Gran sonata”

Nikolai Lugansky, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Christoph Willibald Gluck

“Quel chiaro rio”, de la ópera La corona

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Academia de Música Antigua de Berlín

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas, op.17 (1833)

Arthur Rubinstein, piano

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131 (1853)

Vaclav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

Francisco Tárrega (1852-1909)

Recuerdos de la Alhambra

Eduardo Fernández, guitarra

Rheingold Glière

Las sirenas, op.33, poema sinfónico (1908)

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Kirill Karabits

Grabado en vivo el 24 de noviembre de 2018

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Durante todos los martes, miércoles y viernes de febrero, los invitamos a revivir los conciertos del Festival 7 Lagos en Villa La Angostura 2020 en su décima edición.

Antonin Dvorak

Trio Nº 3 en fa menor, op.65

Simone Bernardini, violin

Alexander Panizza, piano

Angela Park, chelo

Giovanni Paccini

“Son giunto!! ” de la opera La fidanzata Corsa ( La novia Corsa)

Marcelo Giordani, tenor

Orquesta Filarmónica de Londres/ Steven Mercurio

19.00

Jan Vaclav Stamic (Compositor checo 1717-1757)

Concierto para flauta y Orquesta en Sol mayor

Jiri Valek, flauta

Orquesta de Cámara Dvorak / Vladimir Valek

Emil Nikolaus von Reznicek (compositor autríaco, 1860-1945)

Sinfonia N°2 en Si bemol mayor “Ironica”

Orquesta Sinfónica de Berner / Frank Beermann

Eduardo Caba Varsalia (compositor boliviano, 1890-1953)

Cuatro preludios

Maria Antonieta García Meza de Pacheco, piano

20.00

Ciclos (Música incidental para Teatro)

Piotr Ilich Chaikovsky

Música incidental para La doncella de nieve, op.12

Orquesta Sinfónica de Chicago / Alexander Polianichko

Grabado en vivo en el Symphony Hall de Chicago el 18 de febrero de 2009

Calr Nielsen

Suite de la música incidental para Aladino de Adam Oehlenschläger

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

La ofrenda musical, BWV1079

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger e Ilse Mathieu, violines

Walter Kägi, viola

Rolf Looser, cello

Jörg Ewald Dähler, Christine Daxelhofer y Ernst Geber, clave

Jörg Ewald Dähler, director

Zoltán Kodály

Danzas de los niños, para piano

Jenö Jandó, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turovsky

Cesar Franck

Cantabile para órgano

Jean Guillou, órgano

Leoš Janáček

Suite de la ópera La zorrita astuta

Orquesta Filarmónica Checa / František Jílek

Agustín Barrios Mangoré

Vals, op.8, Nº4

Antoni Goni, guitarra

Kurt Weill

Habla despacio

Jessye Norman, soprano

Johan Williams, piano

23.00

Industria Nacional

Veljo Tormis

Puente de canción

Tradicional chino

Voces y sonrisas

Gustavo Leguizamón

Zamba del laurel (version coral de Hugo de la Vega)

Eduardo Alonso Crespo

Pachamama

Coro de Niños y Jóvenes Ars Nova de Salta / Ana Beatriz Fernández de Briones

Alberto Ginastera

Sonata para piano N°1, op.22

Natalia González Figueroa, piano

Cecilia Pereyra (1977)

… Y su sombra

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 1º de junio del año 2012

Ángel Lasala

Poema del pastor coya

Sandra Acquaviva, flauta

Adriana Ruiz Cheylat, arpa