Programación Miércoles 26 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Lew Tabackin

Come rain or come shine

Billy Cobham

Unknown Jeromes

Stratus

Kandace Springs

Soul eyes

Talk to me

Rain falling

——————————

00.30

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

01.00

Tiempos Modernos

Michael-Thilson Foumai (compositor nacido en Hawai en 1987)

Música desde el Castillo de Heaven

Orquesta Minnesota / Osmo Vanska

EEUU, 03 de febrero de 2017

Giuseppe Verdi

“Dúo de amor” del acto primero de la ópera Otello

Roberto Alagna, tenor

Alejandra Kurzak, soprano

Orquesta de Picarrdie / Giorgi Croci

Teatro Des Champs Elysées, Paris, 9 de enero de 2017

Franz Schubert

Sinfonia N°3 en re mayor, D.200

Orquesta Nacional de Francia / James Gaffigan

Paris, 2 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Malcolm Arnold

Sonata para flauta y piano, op.121

Judith Pearce, flauta

Ian Brown, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta de cuerdas

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.30

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Heinz Holliger

Henry Purcell

Suite en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Gasparo Spontini

El paso de los guerreros

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Frederic Chopin

Tres valses: op.64 Nº3 en La bemol mayor, op.69 Nº1 en La bemol mayor y op.69 Nº2 en si menor

Cyprien Katsaris, piano

Sergei Rachmaninov

Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en La mayor

Wolfgang Boettcher, chelo

Sinfonietta RIAS de Berlín / Jorge Velazco

08.00

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Maurice Ravel

Tzigane

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Jean Martinon

Henry Purcell

Acto III, de “La Reina India”

Ensamble Coral e Instrumental “The Scholars”

09.00

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en do menor, op.2, Nº5

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Hector Berlioz

“La partida a Egipto”, 2da.parte de “La infancia de Cristo”, trilogía sacra, op.25

Collegium Vocale

La Chapelle Royale

Orquesta de los Campos Eliseos / Philippe Herreweghe

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.10, Nº5

Orquesta La Stagione de Frankfurt / Michael Schneider

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Vermeer

Antonin Dvorak

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

————-

Vincent D’Indy

Coral variado, op.55

Claude Delangle, saxo alto

Odile Delangle, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº6 en la menor, “Quis hic?”

Ensamble “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek

11.00

La gran aldea (Bélgica)

François-Joseph Gossec

Sinfonía en Fa Mayor, op.12, Nº6, “Pastorella”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Cesar Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michael Levinas, piano

Cuarteto Ludwig

Guillaume Dufay

Resvelons nous

Ensamble Unicorn / Michael Posch

12.00

Clásicos a la carta

Giacomo Puccini

Selección de la ópera Madama Butterfly

Renata Tebaldi, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Fiorenza Cossoto

Enzo Sordello

Coro y Orquesta de la Accademia di Santa Cecilia / Tullio Serafin

Richard Addinsell

Concierto de Varsovia

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Hugh Wolf

Gabriel Fauré

Tema y variaciones para piano en do sostenido menor, op.73

Jean-Paul Sevilla, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Claude Debussy

Rapsodia para saxofón y orquesta

Marcel Mule, saxofón

Orquesta Filarmónica de Paris / Manuel Rosenthal

Registro de 1953

——————–

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº5

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Constant Lambert (1905-1951)

Sonata para piano

Anthony Goldstone, piano

14.00

El compositor de la semana

Mili Balakirev

Tamara, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Igor Golovschin

————-

Joaquín Turina

Cuarteto con piano en la menor, op.67

The Nash Ensemble

Conrad Friedrich Hurlebusch (c. 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violín

Ensamble Musica ad Rhenum

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Giacomo Meyerbeer

Ofertorio para órgano

Arturo Sacchetti, órgano

Franz Liszt

Tú, que del Cielo eres; Bendito sea el día y Oh amor

Diana Damrau, soprano

Helmuth Deutsch, piano

Richard Strauss

Así habló Zaratustra, op.30, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Glenn Dicterow, solo de violín

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Grandes Sinfonías de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Academy of Ancient Musica / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº29 en La mayor, K.201

Northern Sinfonia de Inglaterra / Myung-Whun Chung

21.00

Música Nocturna

Dimitri Shostakovich

Trío Nº2 en mi menor, op.67

Isaac Stern, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Franz Schubert

Obertura de Rosamunda, D.644

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Agostino Steffani

Qui l’auretta, canción

René Jacobs, contratenor

Konrad Junghänel, laúd

Frank Bridge

El mar. Suite para orquesta

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Josef Triebensee

Henri Tomasi

Concierto para trompera y orquesta

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Heinrich Ignaz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo N°7 en do menor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

23.00

Industria Nacional

Eduardo Bértola

Anjos xipófagos

Dúo de Flautas Mei

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara Philharmonia Alemana de Bremen / Paavo Järvi

Luis Gianneo

Pericón (arreglo de Rolando Budini)

José Maria Contursi y Pedro Laurenz

Milonga de mis amores (arreglo de Mario Herrerías)

Nick Barroca

Rag del tigre

Quinteto Argentino de Saxofones

Augusto Sebastiani

Célebre canzonetta napolitana transcripta y variada, “Fenesta che lucivi”

Marcela Méndez, arpa