Programación Miércoles 25 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Henderson y Wynton Kelly

Four

Bob James y Keiko Matsui

Altair y Vega

Flora Purim

Forbidden love

Las olas

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Georges Chadwick

Melpómene, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Checa / José Serebrier

Pablo de Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Schumann, op.9

Martin Jones, piano

Carlos Chávez

Sinfonía Nº2, “Sinfonía India”

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

08.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6

Cuarteto Tátrai

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías, segunda serie

Camerata Oxford / Jeremy Summerly

Karol Szymanowski

Sonata para violín y piano en re menor, op.9

Piotr Ptawner, violín

Waldemar Malicki, piano

09.00

Leos Janacek

Suite de la ópera La Casa de los Muertos

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Joseph Schmitt

Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1

Ensamble Cristofori

Charles Tomlinson Griffes (compositor estadounidense, 1884-1920)

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarols, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

10.00

George Enescu

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, op.27, “Lugareña”

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Iosif Conta

Ludwig van Beethoven

Variaciones sobre un tema original, op.44

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24. Versión para chelo y orquesta

Antoine Lederlin, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Charles Hubert Parry

Suite de Lady Radnor

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

William Alwyn

Valses de fantasía

Ashley Wass, piano

John Wilson

Languish And Dispaire My Hart

The Newberry Consort / Mary Springfels

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, “Inconclusa”

Orquesta Real del Concertgebouw / Nikolaus Harnoncourt

Johannes Brahms

Trío para corno, violín y piano en Mi mayor, op.40

Barry Tuckwell, corno

Itzhak Perlman, violín

Vladimir Ashkenazy, piano

13.00

La música del fauno

Guillaume Dumanoir (1615-1697)

Suite orquestal en Fa mayor

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Erwin Schulhoff

Doble concierto para flauta, piano y cuerdas

Bettina Wild, flauta

Aleksandar Madžar, piano

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Charles Valentin Alkan (1813-1888)

Sonatina para piano en la menor, op.61

Bernard Ringeissen, piano

14.00

Bedřich Smetana

Sinfonía festiva, op.6

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Lothar Zagrosek

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en La mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Purcell

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Sonata para órgano en fa menor, op.65, Nº1 (1844)

John Scott, órgano

Felix Mendelssohn

Sonata para órgano en do menor, op.65, Nº2 (1844)

John Scott, órgano

Vincent D’Indy

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.57 (1903)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Jean-Luc Tingaud

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

Aloys Hába

Suite para chelo solo, op.81b

Jaroslav Chovanec, chelo

George Crumb

Sonata para chelo solo

Truls Mørk, chelo}

Ingvar Lidholm

Fantasia sopra Laudi

Truls Mørk, chelo

Esa-Pekka Salonen (compositor y director de orquesta finés, 1959)

YTA III, para chelo solo

Anssi Karttunen, chelo

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº24: “Una conciencia sin manche”, BWV 24

Bogna Bartosz, mezzosoprano

Gerd Türk, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Sonata para piano N°8 en Si bemol mayor, op.82

Yefim Bronfman, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y cuerdas en re menor

Nicholas Daniels, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborug / Nicholas Daniels

Arias de Le Roi d’Ys de Lalo, La condenación de Fausto de Berlioz y La Reina de Saba de Gounod

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Boloña / Yves Abel

Franz Krommer

Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Mozart Camargo Guarnieri

Sinfonía N°5 (1981)

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo

Sylvius Leopold Weiss

“Siciliana”, “Minué” y “Presto” de la Gran partita para laúd en do menor

Viggo Mangor, laúd barroco

23.00

Industria Nacional

Fermina Casanova (1936)

Juegos a tres para clarinete, fagot y piano

Armonía Opus Trío

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 11 de octubre del año 2002