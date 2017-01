Programación Miércoles 25 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

George Duke

Stones of Orion

Brown sneakers

Joe Lovano

Star crossed lovers

Rebecca Martin

The space in a song to think

Just a boy

——————————

Florent Schmitt

Tres valses nocturnos, op.31

Pascal Le Corre, piano

01.00

Tiempos Modernos

Antonin Dvorak

Trío N º3 en fa menor, op.65

Trío Les Esprits

Teatro des champs Elysées, Paris 2 de febrero de 2014

Joseph Haydn

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor, Hob / 105

Kirsten Ahlström, violín

Melissa Brooks, chelo

Philip Ross, oboe

Andrew Gott, fagot

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Bernard Labadie

Powel Hall de St.Louis Missouri, EEUU- 20 de abril de 2014

02.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

Hector Berlioz

El Carnaval Romano, obertura op.9

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº11 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob I: 45 “La despedida”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

John Field

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor

Mícéal O’Rourke, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, “Razumovsky Nº1”

Cuarteto de Cleveland

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano en re menor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Sinfonietta en la menor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

07.00

Y la mañana va

Carl Maria Von Weber

Obertura de la ópera Euryanthe, op.81

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en La mayor

Wolfgang Boettcher, chelo

Sinfonietta RIAS de Berlín / Jorge Velazco

Claude Debussy

Danza para piano

Hakon Austbo, piano

Joseph Holbrooke

Los pájaros de Rhiannon, poema sinfónico op.87

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Andrew Penny

08.00

Bernhard Crusell

Divertimento para oboe y cuerdas en Do mayor, op.9

Max Artved, oboe

Tue Lautrup, violín

Dimitri Golovanov, viola

Lars Hohn Johansen, chelo

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c’era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite orquestal Nº4 en Sol mayor, op.61, “Mozartiana”

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

09.00

Franz Liszt

Vals melancólico y vals de bravura, Searle 214

Leslie Howard, piano

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Heitor Villa Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

10.00

El artista de la semana

Anne Sofie Von Otter

Joseph Haydn

Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

————————

Felix ianiévich

Divertimento para cuerdas

Orquesta de Cámara de Varsovia / Márek Séven

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

11.00

La gran aldea (República Checa)

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Si bemol mayor, “L’irresoluto”

Concerto Köln

Jan Ladislav Dussek

Dúo para arpa y piano en Fa mayor, op.73

Kyung-Hee Kim, arpa

Laure Colladant, piano

Bedrich Smetana

Polca de salón, op.7, Nº1

Peter Schmalfuss, piano

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Gloria, R.589

Jennifer Smith y Wally Staempfli, sopranos

Hanna Schaer, contralto

Ensamble Vocal y Ensamble Instrumental de Lausanne / Michel Corboz

Bedrich Smetana

El Moldava

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Stanislao Gastaldon

Musica proibita

Jonas Kaufmann, tenor

Orchestra del Teatro Massimo di Palermo / Asher Fisch

Frédéric Chopin

Polonesa para piano en La bemol mayor, op.53, “Heroica”

Martha Argerich, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Emmanuel Chabrier

Larghetto para corno y orquesta

Mason Jones, corno

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Registro de 1952

———————

Heinrich Franz Von Biber

Partita N°1 de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Igor Stravinsky

Sinfonía en Do

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Vladimir Ashkenazy

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística

Isabel y Jürg von Vintschger, dúo de pianos

————-

Vincenzo Bellini

“O rendetemi la speme… Qui la voce sua soave”, de la ópera I Puritani

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Enrique Mazzola

Arturo Márquez

Danzón Nº5

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Johannes Brahms

Serenata para orquesta N°2 en La mayor, op.16 (1859)

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor (1883)

Cuarteto Lindsay

Anatol Liadov

Baba Yaga, op.56 (1904)

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Járvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Ginastera)

Claudio Monteverdi

Tres motetes a três voces de Sacre cantiunculae (1582)

Coro de Voces Femeninas de Györ / Miklós Szabó

Aram Jachaturián

Toccata (1932)

Yuri Bokoff, piano

Anton Bruckner

Sinfonía en fa menor (1863)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Georg Tintner

Manuel de Falla

Mazurca en do menor (1899)

Josep Colom, piano

21.00

Música Nocturna

Leonard Bernstein

Misa (1971)

Alan Titus, barítono

Coro Norman Scribner

Coro de Niños Berkshire

Orquesta / Leonard Bernstein

23.00

Industria Nacional

Floro Ugarte

Tango, op.39 (1949)

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 1º de octubre del año 2016

José María Castro (1892-1964)

Sonata para dos chelos (1938)

Jorge Pérez Tedesco y Pablo García, chelo

Grabado en el Salón de Honor del CCK el 26 de noviembre del año 2016

Arias de las óperas Tosca de Puccini, La flauta mágica de Mozart y Fausto de Gounod

Ricardo Casinelli, tenor

Orquesta de la Opera de Stuttgart / Alexander von Pitamic

Astor Piazzolla

Verano porteño

Tradicional

Tres canciones populares mexicanas

Daniel Küper, guitarra