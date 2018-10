Programación Miércoles 24 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

George Coleman

Lo-Joe

Blondie’s waltz

Flying Machines

Bliss out

Mark Murphy

Put the blame on mame

Honeysuckle rose

Swinging on a star

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Nicoló Paganini

I Palpiti, op.13

Salvatore Accardo, violín

André Collard, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b

Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes

György Hortobágyi, fagot

André Caplet

Leyenda, para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

08.00



Luigi Cherubini

Trece contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Michel Richard Delalande

Primer capricho de las Sinfonías para las cenas del rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

09.00

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Frederic Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

María Tipo, piano

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

10.00

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Jules Massenet

“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

11.00

La gran aldea (Austria)

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Joseph Ignace Pleyel

Cuarteto para cuerdas en sol menor, op.2, Nº3

Cuarteto Enso

Hugo Wolf

Canciones para voz y piano sobre poemas de Joseph von Eichendorff

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Hartmut Höll, piano

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Illich Chaikovsky

Suite del ballet “Cascanueces”, op.71a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Giulio Caccini

Ave María

Inese Galante, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Aleksandrs Vilumanis

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Ashkenazy, piano

13.00

La música del fauno

Giuseppe Sammartini (1693 – c. 1751)

Concierto para flauta dulce soprano, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor

Michael Schneider, flauta dulce soprano

Camerata Köln

Louise Farrenc (1804-1875)

Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38

Ensamble de Cámara Ambache

Paul Hindemith

Piezas de danza, op.19

Hans Petermandl

14.00

William Sterndale Bennett (1816-1875)

Sinfonía en sol menor, op.43

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Christoph Graupner (1683-1760)

“Infido Cupido” y “Agitato da Tempeste”, de la ópera Dido, reina de Cartago

Anna Prohaska, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº2 en La mayor

Camerata Boccherini

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104 (1895)

Christine Walewska, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Alexander Gibson

Enrique Granados

“La maja dolorosa I”, “La maja dolorosa II”, “La maja dolorosa III”, “El majo tímido”, “El majo discreto” y “El tra la la y el punteado”, de las Doce tonadillas en estilo antiguo (1914)

Teresa Berganza, mezzosoprano

Juan Antonio Álvarez Parejo, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Conciertos a medida)

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta N°2 en do sostenido menor, op.129

David Ostraj, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Eugene Ormandy

Grabado en vivo el 19 de noviembre de 1967

Irma Urteaga

Concierto para marimba y orquesta (versión revisada de 2017)

Ángel Frette, marimba

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Grabado en vivo en la Sala Sinfónica de CCK el 7 de julio de 2017

21.00

Música Nocturna

Antonio Vivaldi

Stabat Mater

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Tafelmusik / Jeanne Lamon

John Thomas

Escenas de la infancia

Dúo de Arpas Lipman

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

George Gershwin

Rhapsody in Blue (versión original)

George Gershwin, piano

Columbia Jazz Band / Michael Tilson Thomas

Fanny Mendelssohn

Ronda nocturna

Coro Madrigal de Heidelberg / Gerald Kegelman

Johann David Heinichen

Concerto grosso en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Louis Vierne

Carillón de Westminster

Simon Preston, órgano

William Herschel

Sinfonía Nº17 en Do mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Manuel de Falla

Canto de los barqueros del Volga

Joseph Colom, piano

Ernest Krenek

Aco música para acordeón

Heinrich Biegenzahn, acordeón

23.00

Industria Nacional

Cecilia Pereyra (1977)

Alta Gracia

Ensamble Nonsense

Waldo de los Ríos (1934-1977)

Concierto para guitarra criolla y orquesta

Ernesto Bitetti, guitarra

Orquesta de Conciertos de Madrid / Waldo de los Ríos

Kurt Weill

Canción de Nana, Espero un navío y Sarabaya-Johnny

Graciela Oddone, soprano

Diana Schneider, piano