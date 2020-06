Programación Miércoles 24 de Junio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

William Byrd

Danzas inglesas

Ensamble de Metales Philarmonie de Estocolmo

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Josef Suk, violín

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Suite Böcklin. Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Francisco Tárrega

Tres piezas para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite op.66

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of Instruments / Peter Holman

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Richard Wagner

Preludio y Música para el Viernes Santo, del Acto III de la ópera “Parsifal”

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Daniele Gatti

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Si bemol mayor, K.424

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

“El cedro y la palmera”, cuadro sinfónico para orquesta

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

José Serebrier (director y compositor uruguayo, 1938)

Concierto para flauta y orquesta “con tango”

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº4 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Franz Schubert

Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, Deutsch 345

Jean-Jacques Kantorow, violin

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

11.00

La gran aldea (Italia)

Ottorino Respighi

Concerto all’antica para violín y orquesta

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Giuseppe Martucci

Selección de La canción del recuerdo

Rachel Yakar, soprano

Orquesta Philharmonia / Francesco D’Avalos

Nicolò Paganini

Cantabile y vals para violín y guitarra

Scott St. John, violín

Simon Wynberg, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandeburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Martha Argerich, piano

Ariel Ramírez y Jesús Gabriel Segade

Misa criolla

José Carreras, tenor

Arsenio Zambrano, charango

Lalo Gutierrez, guitarra

Raúl Barboza, acordeón

Jorge Padin, percusión

Domingo Cura, percusión

Coral Salvé de Laredo / Jose Luis Ocejo

13.00

Complemento musical

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor, WoO33

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

William Byrd

The maydens song y Sellinger´s round

Zsuzsa Pertis, clave

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Jascha Heifetz, Israel Baker, Pierre Amoyal y Paul Rosenthal, violines

Milton Thomas y Allan harshman, violas

Gregor Piatigorsky y Laurence Lesser, chelos

14.00

Artista de moda

15.00

Complemento musical

Wolfgang Amadeus Mozart

Missa brevis en Sol mayor, K.49

Edith Mathis, soprano

]Rosemarie Lang, contralto

Uwe Heilmann, tenor

Jan-Hendrik Rootering, bajo

Michael-Christfried Winkler

Coro de la Radio de Leipzig

Orquesta de la Radio de Leipzig / Herbert Kegerl

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Víctor Villandangos, guitarra

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Isaac Albéniz

Torre bermeja, op.92, Nº12, Mallorca, op.202, Recuerdos de viaje, op.71, Nº6; Rumores de la caleta, malagueña

Ernesto Bitetti, guitarra

Carlos Guastavino

Presencia Nº7 para violín y piano

Roberto Sawicki, violín

Adrián Kreda, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)