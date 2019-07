Programación Miércoles 24 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Gene Krupa y Buddy Rich

Flying home

Idaho

Galactic

Go go

Funky bird

LaGaylia Frazier

When we say goodbye

Walkin’ after midnight (a dúo con su padre, el cantante Hal Frazier)

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol major

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss

Los demoledores, polka op.269

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Ottorino Respighi

Aires y danzas antiguas para laúd, Suite Nº1

Orquesta de cámara de Lausana / Jesús López-Cobos

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano, op.32

Elisabeth Leonskaja, piano

Albert Roussel

Música incidental para la pantomima “El hombre de arena”, de Georges Aubry

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stèphane Denéve

08.00



George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Si bemol mayor, Nº7, op.7, Nº1

Johann Aratore, órgano

Orquesta de cámara del Festival Handel / John Tinge



Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, para viola y piano, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1928)

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2, “Nórdica”

Orquesta Sinfónica de Gävlerborg / Mats Liljefors

09.00



Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Bernd Glemser, piano

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Joseph Haydn

Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3

Cuarteto Tátrai

10.00

Richard Rodney Bennett

Concierto para saxo alto y orquesta

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johan Svendsen

“Zoraida”, poema sinfónico, op.11

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

Ludwig Van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alfred Brendel, piano

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Jörgen Jersild

Quince piezas para piano para Julie

Hans Palsson, piano

Asger Hamerik

Sinfonía Nº5 en sol menor, op.36, “Sinfonía seria”

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Thomas Dausgaard

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Marc-André Hamelin, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Igor Stravinsky

Octeto para instrumentos de viento

European Soloists Ensemble

Edward Elgar

Polonia. Preludio sinfónico, op.76

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

14.00

Marianna Martines (compositora austriaca, 1744-1812)

“Il primo amore”, cantata

Nuria Rial, soprano

La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Gabriel Fauré

Trío con piano en re menor, op.120

Kathryn Stott, piano

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Malcolm Arnold

Sweeney Todd, suite de concierto op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77 (1878)

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Siinfónica de Chicago / Carlo Maria Giulini

Enrique Granados (1867-1914)

Danza española, op.5, Nª5, “Andaluza”

Arthur Rubinstein, piano

Isaac Albèniz

Suite antigua N°3 (1886)

Rubén Ramiro, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

Ernest Bloch

Suite N°2 para chelo solo

Rama Jucker, chelo

Alexander Cherepin

Suite para chelo solo

Yo-Yo Ma, chelo

Washington Castro

Monólogo (Homenaje a José María Castro)

Washington Castro, chelo

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura fantasía “Hamlet”, op.67

Orquesta Sinfónica Stadium Nueva York / Leopold Stokowski

21.00

Música Nocturna

Henry Purcell

Música de la semi-ópera La profetisa o la historia de Dioclesiano

Nancy Argenta y Ann Monomios, sopranos

Richard Edgar-Wilson y Paul Agnew, tenores

Stephen Gadd, barítono

Simon Birchall y Lawrence Wallington, bajo-barítonos

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Coro de The Engish Concert

The English Concert / Trevor Pinnock

César Franck

Fantasía para órgano en Do mayor, op.16

Jean Guillou, órgano

Aaron Copland

Concierto para piano y orquesta

Garrick Ohlson, piano

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

Agustín Barrios Mangoré

La catedral

Pepe Romero, guitarra

Bela Bartók

Suite de danzas

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Soti

23.00

Industria Nacional

Alberto Williams

Trío en la menor, op.54

Carlos Pessina, violín

Luis Pratesi, chelo

Guillermo Opitz, piano

Gerardo Dirié (1958)

Tonos del arcángel, para coro de cámara femenino, fagot y un percusionista

Ezequiel Fainguersch, fagot

Jeffrey Handel, percusión

Ensamble Vocal de Cámara / Debrae Shearer

Hans Ulrich Staeps

Rondelli

Kazimierz Serocki

Arreglos

Conjunto de Flautas Dulces Ricercare