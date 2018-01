Programación Miércoles 24 de Enero

00.00 Trasnoche Jazz

Christian McBride

Hallelujah

Easy walker

Javier García

Muy temprano

Viejo Ostende

Erika Stucky

Roxanne (The Police)

Walk this way (Aerosmith)

Nikolai Rimsky Korsakov

Suite de la ópera “El Zar Saltán”

Orquesta Filarmónica Armenia / Yuri Boghosian

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Obertura de Beatriz y Benedicto

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Christian Bach

Concierto para arpa y orquesta en Re Mayor (trascripción del Concierto para clave op.1, Nº6)

Annie Chalan, arpa

Orquesta Musica Antiqua / Marcel Couraud

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73, arreglo para chelo y piano

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

Piotr illich Chaikovsky

Serenata melancólica para violín y orquesta en si bemol menor, op.26

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Franz Schubert

Dos impromptus para piano, op.90, D.899: Nº1 en do menor y Nº2 en Mi

bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Joaquín Turina

Trío para piano y cuerdas Nº2 en si menor, op.76

Trío García

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Gustav Mahler

5 canciones del ciclo “El cuerno mágico de la juventud”

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Antonin Dvorak

Danza eslava en Fa mayor, op.46, Nº4

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Zdenek Kosler

Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Bohuslav Martinu

Cinco preludios para piano, catálogo 181

Giorgio Koukl, piano

10.00

Arnold Schoenberg

Sinfonía de cámara Nº1 en Mi mayor, op.9

Ensamble Schoenberg

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Edvard Grieg

Seis piezas para piano, sobre canciones originales del compositor, op.41

Eva Knardahl, piano

11.00

La gran aldea (Hungría)

Hans von Koessler

Quinteto para cuerdas en re menor

Miembros del Sexteto de Cuerdas de Frankfurt

Karl Goldmark

Cuarta y quinta escena del tercer acto de la ópera Merlín

Anna Gabler, soprano

Robert Künzli, tenor

Daniel Behle, tenor

In-Sung Sim, bajo

Coro Filarmónico de Münich

Orquesta Philharmonie Festiva / Gerd Schaller

12.00

Clásicos a la carta

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Stanislao Gastaldon

Musica proibita

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta del Teatro Massimo di Palermo / Asher Fisch

Alexander Scriabin

Estudio para piano en re sostenido menor, op.8, Nº12, “Patético”

Yuri Bukof, piano, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Manuel de Falla

Suites Nº1 y 2 del ballet El sombrero de tres picos

Orquesta Filarmónica Real de Londres / Artur Rodzinski

Registro realizado en Londres en 1958

Johann Baptist Cramer (1771 – 1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Giuseppe Torelli (1658-1709)

Concierto para dos violines y orquesta en Si bemol mayor, op.8, N°4

Simon Standage y Catherine Weiss, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

14.00

El compositor de la semana

Francis Poulenc

Sonata para piano y chelo

Alexandre Tharaud, piano

Jean-Guihen Queyras, chelo

Nikolai Rimsky-Korsakov

Canción del mercader veneciano, de la ópera Sadko

Mariusz Kwiecień, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Łukasz Borowicz

Franz Wilhelm Tausch (1762-1817)

Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, op.27

Thea King y Nicholas Bucknall, clarinetes

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Edvard Grieg

Música incidental para el drama Peer Gynt de Ibsen

Toril Carlsen, soprano

Coro Filarmónico de Oslo

Orquesta Sinfónica de Londres / Per Dreier

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Heitor Villa-Lobos

Concierto para Guitarra y orquesta

Juliam Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Prevín

Giuseppe Verdi

Gran ballet della regina de la ópera Don Carlos

Orquesta del Metropolitan de New York / James Levine

Ludwig van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, op.81

Jeno y Janos Kevehazi, cornos

Ildiko Hegyi y Peter Popa, violines

GyüzüMathé, viola

Peter Szabó, chelo

19.00

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “Il giorno onomástico”

London Mozart Pleyers / Mathias Bamert

Frederic Chopin

Fantasia en fa menor, op.49

Alexandre Tharaud, piano

Alberto Ginastera

Concierto para Arpa y orquesta

Gianetta Baril, arpa

Orquesta Sinfónica de Edmonton / Uri Mayer

20.00

Ciclos (Percy Grainger, arreglador)

Tradicional

Tres canciones y dos danzas folklóricas escocesas

Penelope Thwaits, piano

Tradicionales de las Islas Feroe

Padre e hija, Bailemos en la verde pradera, Los hermanos rivales y Danza

Penelope Thwaites, Wayne Marshall y John Lavender, piano

Orquesta de Vientos del Royal Northern College of Music / Timothy Reynish

Hedwig Rummel, contralto

Kim Glies Nanfred y Lars Pederson, tenores

Torsten Nilsen, baritone

Bo Anker Hansen, bajo

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Jesper Grove Jørgensen

Tradicionales británicos

El rey dichoso, Melodía de marcha, La tierra de los leales, Lisboa, Sauce, sauce y La fanfarria del duque de Marlborough

Della Jones, mezzosoprano

Martyn Hill, tenor

Ensamble de Cámara de la Academy of St Martin in the Fields

Joyful Company of Singers

City of London Sinfonia y Orquesta Filarmónica de la BBC / Richard Hickox

Paul Hindemith

Piezas de danza, op.19

Hans Petermandl, piano

21.00

Música Nocturna

Mily Balakirev

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Heitor Villa-Lobos

Pensamientos de niño. Poema del niño y su madre

Claudia Riccitelli, soprano

Toninho Carrasqueira, flauta

Diogo Maia, clarinete

Watson Clis, chelo

Gil Jardim, director

Carl Czerny

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.226

Dúo Tal & Groethuysen

Darius Millhaud

El buey sobre el tejado. Cinéma fantaisie (arreglo para violín y orquesta y cadencia de Arthur Honegger)

Gidon Kraemer, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Riccardo Chailly

Gerald Finizi

Tres elegías breves, op.5

The Finzi Singers / Paul Spicer

Richard Wagner

“Amanecer y Viaje de Sigfrido por el Rin”, de El ocaso de los dioses

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Jacques-Martin Hotteterre

Sonata para flauta dulce y bajo continuo en re menor

Laurence Pottier, flauta

Philippe Pierrot, viola da gamba

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

Scott Joplin

El nuevo rag de Scot Joplin

Joshua Rifkin, piano

23.00

Industria Nacional

Enrique Mario Casella

Dos miniaturas criollas

Orquesta de Cámara del Estado / Bruno Bandini

Registro histórico documental

Mariano Etkin

Trío para instrumentos de percusión

Tambor Fantasma

Grabado en vivo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 9 de abril del año 2017

Felix Mendelssohn

Variaciones serias, op.54

Eduardo Delgado, piano

Tradicional

Tres Negro Spirituals: Nadie sabe, Confiaré en el Señor y Ribera abajo (arreglos de Robert Shaw, Smith Moore y Robert Sund respectivamente)

Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes / Pablo Canavés