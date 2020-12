Programación Miércoles 23 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Doug Webb

Friends again

High groove, low feedback

Phronesis

Matrix for D.A.

Raul Midón

Ride on a rainbow

Sunshine, I can fly

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Francesco Corbetta

Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Johannes Brahms

Souvenir de Rusia

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV (Händel-Werke-Verzeichnis) 260

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para clarinete, corno de basetto, violín, viola y chelo en Fa mayor

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.59

Boris Berman, piano

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Anton Webern

Variaciones para piano, op.27

Maurizio Pollini, piano

Jean-Baptiste Antoine Forqueray

La du vancel (arr. para viola da gamba de J. Savall)

Jordi Savall, viola da gamba

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Federico El Grande

Adagio del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

07.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

“Parisina”, obertura sobre un poema de Lord Byron, op.3

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Alexander Glazunov

Dos bocetos finlandeses, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8

Susanne Schaffert, flauta dulce

Emanuela Marcante, clave

Camille Saint Saens

Preludio del oratorio “El diluvio”, op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Louis Fremaux

Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Kalman Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Enrique Granados

Escenas románticas

Daniel Ligorio, piano

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Ensamble de Cuerdas de Helsinki

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave



Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin

Joseph Haydn

Sonata Mi bemol mayor, Hob.16, N°52

Alfred Brendel, piano

Ferruccio Busoni

“Marcha de Altoum” y “Marcha de Turandot”, de la Suite Turandot, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Francesco Petrini

Concierto para arpa y orquesta Nº4 en Mi mayor

Annie Chalan, arpa

Orquesta de Música Antigua / Marcel Couraud

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeni Svetlanov

15.00

Feria de Antigüedades (Susana Antón)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)