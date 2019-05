Programación Miércoles 22 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Clifford Brown

Brownie speaks

Bellarosa

Carvin’ the rock

Richard Galliano

Laurita (junto al armoniquista Tooths Thielemann)

Decisione (con el violinista Didier Lockwood)

Jakki Ford

Suddenly

How insensitive

———

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Martfeld

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

“San Francisco de Asís predicándole a los pájaros”, Nº1 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00



Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis …”, aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Florestan



Claudio Monteverdi

“Qui rise, o tirsi”, del libro 6to.de madrigales

Ensamble Delitiae Musicae / Marco Longhini

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

La gran aldea (Suecia)

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Bo Linde (1933-1970)

Sonata a tre (Trío para piano, violín y cello)

Trío García

Gunnar Frederik de Frumerie

Canciones del corazón, op.27

Kirsten Landmark Mäland, soprano

Sigmund Hjelseth, piano

12.00

Clásicos a la carta

Mijaíl Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo

Ensamble Capricorn

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Leonard Bernstein

Giacomo Puccini

“O mio babbino caro” de la ópera Gianni Schicchi

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

13.00

La música del fauno

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor

László Szendrey-Karper, guitarra

Cuarteto Tátrai

14.00

Hector Berlioz

Herminie, cantata

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de los Países del Loira / John Axelrod

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Giuseppe Verdi

Último acto del drama lírico Otelo, con libreto de Arrigo Boito, basado en la tragedia homónima de Shakespeare (1887)

Jonas Kaufmann, tenor

Anja Harteros, soprano

Gerald Finley, barítono

Evan Leroy Johnson, tenor

Bálint Szábo, bajo

Rachael Wilson, mezzosoprano

Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera / Kirill Petrenko

Grabado en vivo el 23 de noviembre pasado en el Teatro Nacional de Munich

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117 (1922)

Alban Gerhardt, chelo

Cécile Licad, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Joahnn Sebastian Bach

Fuga para órgano en do menor sobre un tema de Legrenzi, BWV 574

André Isoir, órgano

Johann Sebastian Bach

Jesús, alegría del hombre, BWV 753, preludio coral

Edward Power Biggs, órgano

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en Re mayor,BWV 532

Kåre Nordstoga, órgano

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en do menor,BWV 546

Edward Power Biggs, órgano

———

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op 73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

21.00

Música Nocturna

César Franck

Redención, poema-sinifonía para recitante, mezzosoprano, coro mixto y orquesta

Lambert Wilson, recitante

Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano

Orfeon Donostiarra

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

George Crumb

Sonata para chelo solo

Truls Mørk, chelo

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Léon Berben, clave

Robert Hill, fortepiano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Georges Enescu

Pieza de concierto para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mijail Muntián, piano

Christoph Willibad Gluck

“Danzas de los escitas”, de la ópera Ifigenia en Táuride

Collegium Aureum / Franzjosef Maier

23.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Miguel Ángel Estrella, piano

Esteban Benzecry (1970)

Madre Tierra. Díptico para orquesta (“Pachamama” y “Ñuke Mapu”)

Orquesta Nacional de Francia / Giancarlo Guerrero

René Teseo

En el jardín

Félix Palorma

Póngale por las hileras

Coro Nacional de Niños / Vilma Gorini