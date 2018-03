Programación Miércoles 21 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Al Hirt

Floatin’down to cottontown

And the angels sing

Hindustan

Martín Bejerano

B.Radly

Debby Boone

I’m gonna live till I die

Everybody loves somebody

These boots are made for walkin’

—————-

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Mi patria, obertura op.62

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Cuatro piezas para piano

Monique Duphil, piano

Leos Janácek

Andante y Allegretto, de la música incidental para “Schluck y Jau”, de Gerhart Hauptmann

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Libor Pesek

08.00



Samuel Barber

Souvenirs, suite de ballet, op.28

Orquesta Nacional Real de Escocia / Marin Alsop

Camille Saint Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Noël Lee y Christian Ivaldi , pianos

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1

Trío Flieder

09.00

Joseph Haydn

Divertimento para vientos en Re mayor, Hob.2, Nº18

Ensamble de Vientos de la Orquesta de Cámara Franz Liszt

Cesar Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor, sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano

Michael Tippett

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis



10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de cámara de Ostrobotnia / Juha Kangas

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Cristina Ortiz, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, chelo y orquesta en La mayor

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo y dirección

I Musici de Montreal

11.00

La gran aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto de cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor (1814)

Cuarteto Melos

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Andreas Staier, chelo

Conceto Köln

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Gloria, R.589

Lucy Ballard y Elinor Carter, mezzosopranos

Margaret Cameron, contralto

The English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, “El filósofo”

Orquesta de Cámara Orpheus

Richard Wagner

“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

La música del fauno

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Obertura a siete en Fa mayor, para dos violines, dos oboes, viola, fagot y bajo continuo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Cécile Chaminade

Trío con piano Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

Wolfgang Amadeus Mozart

“Alcandro, lo confesso… Non so d’onde viene”, aria de concierto, K.294

Sabine Devieilhe, soprano

Ensamble Pygmalion / Raphaël Pichon

14.00

Mieczysław Karłowicz (1876 – 1909)

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano N°1, op.12

Lilya Zilberstein, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

La primera noche de walpurguis, op.80, cantata

Margarita Lilova, mezzosoprano

Horst Laubenthal, tenor

Tom Krause, barítono

Alfred Sramek, bajo

Sociedad Coral de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Sinfonías de Charles Ives – 1º Parte)

Charles Ives

Sinfonía N°1 en re menor (1898)

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Járvi

————

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº3 en la menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº 8 en Si bemol, op. 84

Grigory Sokolov, piano

Johann Martin Kraus

Sinfonía en mi menor

Orquesta de Cámara de Suecia / Peter Sundkvist

Leo Brouwer

Cinco micropiezas para dos guitarras

Adam Khan y Luis Orias Diz, guitarra

Georges Bizet

Aria de la ópera La joven muchacha de Perth

Ambroise Thomas

Aria de la ópera Mignon

Charles Gounod

Aria de la ópera Romeo y Julieta

Juan Diego Flores, tenor

Orquesta del Teatro Comunal de Bolonia / Roberto Abbado

Arcangelo Corelli

Sonata trío en La mayor, op.4, Nº3

Cuarteto Purcell

Jǿrgen Jersild

Concierto para arpa y orquesta (1976)

Osian Ellis, arpa

Orquesta Sinfónica de Aalborg / Arvo Volmer

Josef Myslivecek

Octeto Nº2 para dos oboes, dos clarinetes, dos fagots y dos cornos en en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Arturo Márquez

Danzón Nº5

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

23.00

Industria Nacional

Hipólito Gutiérrez

Cuarteto para cuerdas (1986)

Cuarteto Argentino

Modest Mussorgsky

Primera escena del primer acto de la ópera Boris Godunov

Víctor de Narké, bajo

Carlos Pizzini, tenor

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Oddysei Dmitriadi

William Walton

Cinco bagatelas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Eva Lopszyc (1956)

Simihuinqui

Leo Viola, chelo

Eva Lopszyc, piano