Programación Miércoles 21 de Febrero

00.00 Trasnoche Jazz

McCoy Tyner and the Latin All-Stars

We are our fathers’ sons

Blue bossa

Donald Harrison, Ron Carter y Bily Cobham

MSRP

Annisteen Allen

The bluest blues

Lies, lies, lies

The bittersweet

Joseph Haydn

Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1, Hob.3, Nº25

Cuarteto Tátrai

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano, op.póstumo 137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº4 en La mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00



César Franck

Preludio, coral y fuga. Orquestación de Gabriel Pierné

Real Orquesta Filarmónica de Flanders / Günter Neuhold

Carl Czerny

Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Il pastor Fido”

The English Concert / Trevort Pinnock

09.00



Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº4 en Si bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Ingrid Haebler, pìano

Orquesta de Cámara de Holanda / Simón Goldberg

10.00

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2

Horst Göbel, piano

Leopold Mozart

“Boda campesina”, divertimento en Re mayor

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

Orquesta Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

11.00

La gran aldea (España)

Antonio Soler

Concierto para dos claves Nº1 en Do mayor

Kenneth Gilbert y Trevor Pinnock, claves

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor

Camerata Boccherini

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para piano, violín, chelo y orquesta en Do mayor, op.56

Mark Zeltser, piano

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Giacomo Puccini

“Nessun dorma” de Turandot

Giuseppe Verdi

“Celeste Aida” de Aida; “La donna é mobile” de Rigoletto y “Di quella pira” de Il trovatore

Georges Bizet

“Au fond du temple saint” dúo de Los pescadores de perlas

Luciano Pavarotti, tenor

Nicolai Ghiaurov, bajo

(Orquesta no consignada adrede)

13.00

La música del fauno

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Camille Saint-Saëns

Trío con piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº3, op.81

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

14.00

Nicola Porpora

Salve Regina en Fa mayor

Sonia Prina, contralto

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Samuel Wesley (1766-1837)

Sinfonía en La mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Había un rey en Thüle y Los tres gitanos, canciones

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

Georges Bizet

Juegos de niños, suite orquestal (1871)

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Jean Sibelius

Cuarteto, op.56, “Voces íntimas” (1909)

Cuarteto Juilliard

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli

André Watts, piano

Johann Sebastian Bach

Ultimo número de El arte de la fuga BWV 1080

Orquesta de Cámara Ferenc Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Pietro Mascagni

Escenas de las operas Lodoletta y Guglielmo Rattcliff

José Cura, tenor

Orquesta Filarmonía / José Cura

Ludwig van Beethoven

Obertura Coriolano

Orquesta Filarmonica de la Scala de Milan / Carlo Maria Giulini

19.00

Dmitri Shostakovich

Suite de jazz Nº1

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Mark Elder

Joaquín Rodrigo

Fantasía para un Gentilhombre

Pepe Romero, guitarra

Orquesta St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Próspero Bisquertt Prado (compositor chileno, 1881-1959)

Procesión del Cristo de Mayo

Orquesta Sinfónica de Chile / Rodolfo Saglimbeni

Jules Demersseman y Felix Berthelemy

Gran dúo brillante para flauta y oboe sobre temas de Guillermo Tell de Rossini

Jean Pier Rampal, flauta

Perre Pierlot, oboe

Orquesta Filarmónica de Londres / Placido Domingo

20.00

Ciclos (Canciones de Rachmaninov)

Sergei Rachmaninov

Destino, op.21, N°1 (1900)

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Canciones, op.21, N°2-12 (1902)

Joan Rodgers, soprano

Maria Popescu, mezzosoprano

Alexander Naoumenko, tenor

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Lars-Erik Larsson

Concierto para saxo y orquesta de cuerdas op 14

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Jorma Panula

21.00

Música Nocturna

George Frideric Handel

Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

Edino Krieger

Preludio y fuga

Miguel Proença, piano

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Sigurd von Koch

En el monte de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna, Lluvia de una noche de primavera, El destino de la humanidad y Los cisnes silvestres, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

Anton Webern

Sinfonía, op.21 (1928)

Ensamble Clásicos del Siglo XX / Robert Craft

Luis de Narváez

Diferencias sobre ‘Conde Claros’

Lex Eisenhardt, vihuela de mano

23.00

Industria Nacional

Eduardo Alemann (1922-2005)

Sinfonietta concertante para flauta, oboe, clarinete fagot y orquesta de cuerdas, op.71

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Emilio Martini

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Agustina Herrera, piano

Benjamin Britten

Missa Brevis

Rocío Arbizu y Daniela Tabernig, sopranos

Coro de Niños y Jóvenes de la Municipalidad de Santo Tomé

Norma Scarafia, órgano

Julio Viera (1943)

Tres preludios y una fantasía

Trío Luminar