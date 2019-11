Programación Miércoles 20 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra

Harlequin tears

Bebop

Itzhak Perlman y Oscar Peterson

Dark eyes

Melissa Stylianou

The folks who live on the hill

Smile

George Chadwick (compositor estadounidense, 1854 – 1931)

“Tam O’Shanter”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de la República Checa / José Serebrier

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

“Parisina”, obertura sobre un poema de Lord Byron, op.3

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Alexander Glazunov

Dos bocetos finlandeses, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8

Susanne Schaffert, flauta dulce

Emanuela Marcante, clave

Camille Saint Saens

Preludio del oratorio “El diluvio”, op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Louis Fremaux

08.00

Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Kalman Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

09.00

Arthur Louriè

Tres piezas para piano: Vals, Intermezzo y Pequeña suite en Fa mayor

Christian Erny, piano

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Ensamble de Cuerdas de Helsinki

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

10.00

Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ferruccio Busoni

Canción de cuna elegíaca para orquesta, op.42

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

La gran aldea (Brasil)

Alberto Nepomuceno

Serie Brasilera

Orquestra Sinfónica Brasileña / Souza Lima

Alberto Nepomuceno

Sonata para piano en fa menor, op.9

Maria Inês Guimarães, piano

Alberto Nepomuceno

Selección de canciones

André Vidal, tenor

Gisele Pires Mota, piano

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, “Turco”

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Antonin Dvorák

Humoresques para piano, op.101

Radoslav Kvapil, piano

Giuseppe Verdi

Brindis de La Traviata

Luciano Pavarotti, tenor

Joan Sutherland, soprano

Coro de la Ópera de Londres

Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge

13.00

La música del fauno

Benjamin Britten

Concierto para piano y orquesta, op.13

Steven Osborne, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Johann Friedrich Meister (c. 1638-1697)

Música séptima en Fa mayor, de Il giardino del piacere

Ensemble Diderot

Johann Stamitz

Sinfonía en Re mayor, op.3, Nº2

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

14.00

Enrique Granados

Tonadillas en estilo antiguo

Bernarda Fink, mezzosoprano

Anthony Spiri, piano

Guillaume Dumanoir (1615 – 1697)

“Suite” del Ballet de Estocolmo

Le Concert des Nations/ Jordi Savall

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano N°1, op.12

Lilya Zilberstein, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1 (1842)

Cuarteto Melos

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31 (1884)

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música de Batalla)

Andrea Falconieri (1585-1656)

Battaglia de Barbaso yerno de Satanás

Ensamble Fitzwilliam

Hugo Wolff

El muchacho del tambor, canción con texto de Eduard Möricke

Ana Prohaska, soprano

Eric Schneider, piano

Hugo Alfvén

“La batalla de Breitenfeld”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo de Suecia de Nordström, op.49

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Zoltán Kodály

“La batalla y la derrota de Napoleón”, de la ópera Háry János

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Aaron Copland

“Gun batttle”, de la música de ballet de Billy the Kid

Orquesta Sinfónica de Londres Aaron Copland

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº7 en Mi bemol mayor, op.96

Trío Parnassus

21.00

Música Nocturna

Ferruccio Busoni

Sonata Nº2 para violín y piano en mi menor, op.36a

Lydia Mordkovitch, violín

Viktoria Postnikova, piano

Andrzej Panufnik

Nocturno

Orquesta Sinfónica de Londres / Jascha Horenstein

Hyacinthe Jadin (1776-1800)

Sonata para fortepiano en La mayor, op.6, Nº2

Patrick Cohen, fortepiano

Gaetano Donizetti

Dúo y aria de la ópera Ana Bolena

Shirley Verrett, soprano

Robert El Hague, bajo

Orquesta de Ópera de la RCA Italiana / Georges Prêtre

Georg Muffat

Nova Cyclopaedia Harmonica

Martin Haselböck, órgano

Sergei Prokofiev

Suite de la ópera El amor por tres naranjas, op.33a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Isaac Albéniz

Navarra

Arthur Rubinstein, piano

Grabado en vivo en el Carnegie Hall en 1961

23.00

Industria Nacional

Eduardo Arolas

Comme il fault

Rodolfo Mederos

Las calles de Aquilea, Balada para otro film, Las veredas de Saturno y Adiós Osvaldo, de la banda sonora de la película Las veredas de Saturno

Rodolfo Mederos, bandoneón

Osvaldo Caló, piano

Eric Shumsky, viola

Hugh Mac Kenzie, chelo

Jean-Paul Celea, contrabajo

Tomás Gubitsch, guitarra

François Craemer, clarinete bajo

Vincent Limousin, percusión

Antonio Soler

Sonata para teclado Nº54 en Re mayor

Frédéric Chopin

Nocturno para piano en do menor, op.48, Nº1

Nélida Sánchez, piano

Enrique Gerardi (1928-2014)

Ritual, para orquesta digital

Peteris Vasks

Grāmata čellam (Libro para chelo)

Sol Gabetta, chelo y voz

Hécto Stamponi

Flor de lino

Carlos Guastavino

Pueblito, mi pueblo

Ángel Villoldo

El esquinazo

Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”