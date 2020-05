Programación Miércoles 20 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovic)

01.00

La trasnoche de La 96.7

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en La mayor, op.14, Nº3, G.97

Trío Flieder

Sergei Prokofiev

Alexander Nevsky, cantata para mezzosoprano, coro y orquesta, op.78

Ekaterina Semenchuk, mezzosoprano

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

Robert Fuchs (compositor austriaco,1847-1927)

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Paul Hindemith

Los cuatro temperamentos para piano y orquesta

Carol Rosenberg, piano

Royal Philharmonic Orchestra / James De Preist

Henry Vieuxtemps

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, violín

Havard Gimse, piano

Georg Abraham Schneider (compositor alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Georges Enescu

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.16

Anton Diaconu, violín

George Haag, viola

Dan Prelipcean, chelo

Ivonne Piedemonte, piano

Andrea Gabrieli (compositor del renacimiento veneciano, 1510-1586)

Aria della Battaglia

London Brass / Philip Pickett

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Heinrich Schütz

Dos motetes de Los salmos de David

Coro Monteverdi y Ensamble “Amigos del Coro Monteverdi” / John Eliot Gardiner

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz 80

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, fagot y corno en Mi bemol, K.452

Sándor Falvai, piano

Quinteto de Vientos de Hungría

Marc-Antoine Charpentier

Una selección de La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, sopranos

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores]

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Arnold Bax

El bosque feliz, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

07.00

Y la mañana va

Edouard Laló

Obertura de la ópera El rey de Ys

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Joseph Haydn

Sinfonía Nº14 en La mayor

Orquesta Austro-Húngara Haydn / Adam Fischer

Astor Piazzolla

“Café 1930”, de Historia del tango

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, op.35, D.813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Bedrich Smetana]

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis …”, aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Peter Warlock

Serenata para cuerdas

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Leopold Godowsky

Tercer volumen de misceláneas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano a 4 manos

Dmitri Shostakovich

Obertura festiva en La mayor, op.96

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y cuerdas en re menor

Nicholas Daniels, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniels

William Walton

“Los doce”, antífona para la festividad de un apóstol

James Oxley, tenor

Patricia Forbes soprano

Ruth Gleave, mezzosoprano

Simon Gay contratenor

Coro de Westminster

City of London Sinfonía / Richard Hickox

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Claude Debussy

Suite de la música del ballet Khamma

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Michael Haydn

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Ordea / Ervin Acél

John Ireland

Piezas de Londres

John Lenehan, piano

11.00

La gran aldea (Hungría)

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña

Orquesta Sinfónica de Budapest / Arpad Joó

Zoltan Kódaly

Nueve piezas para piano op.3

Kornél Zemplény, piano

Ferenc Ninger

Preludio en Sol mayor para órgano

István Baróti, órgano

12.00

Clásicos a la carta

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta de Cleveland / Christoph Von Dohnanyi

Ariel Ramírez y Jesús Gabriel Segade

Misa criolla

José Carreras, tenor

Arsenio Zambrano, charango

Lalo Gutierrez, guitarra

Raúl Barboza, acordeón

Jorge Padin, percusión

Domingo Cura, percusión

Coral Salvé de Laredo / Jose Luis Ocejo

13.00

Complemento musical



Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en Sol mayor, BWV 1019

Monica Huggett, violín

Ton Koopman, clave

Alberto Nepomuceno

Sinfonía en sol menor

Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas / Benito Juárez

Muzio Clementi

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.24, Nº2

Jos Van Immerseel, fortepiano

14.00

Artista de moda (Boris)

15.00

Complemento musical



Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en re menor, G.445]

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, N°1

Simon Standage, violin

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Complemento musical

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, “Coronación”

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

William Byrd

Canciones

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of Viols

Edvard Grieg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Oslo

Wojciech Kilar

Orawa

Orquesta Sinfonia Varsovia / Jerzy Maksymiuk

Francisco Guerau

“Jácaras de la Costa” y “Marizapalos” de la colección Poema Harmónico

Hopkinson Smith, guitarra

William Herschel

Sinfonía Nº13 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonín Dvorák

Selección de Duetos moravos, op.32

Judith Mok, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Fernando Pérez, piano

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)