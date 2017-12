Programación Miércoles 20 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Hank Crawford

Sister sadie

Dat dere

The story

Kevin Mahogany

I can’t get next to you (The Temptations)

Signed, sealed, delivered, I’m yours (Stevie Wonder)

Pride and joy (Marvin Gaye)

——————————

00.30

Bohuslav Martinu

Sonata para chelo y piano Nº2

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

01.00

Tiempos Modernos

Gustav Mahler

Sinfonía N° 1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Walter Piston Concert, Boston, EEUU, 18 de noviembre de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

François Devienne (Compositor del clasicismo francés, 1759-1803)

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260. Anthem de coronación

Coro Monteverdi – English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Ferruccio Busoni

Pequeña suite para chelo y piano

Carlo Teodoro, chelo

Aldo Orvieto, piano

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia Húngara Nº3 en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Leopold Mozart

Concierto para trompeta, 2 cornos y orquesta en Re mayor

Mauricé André, trompeta

Orquesta de Cámara de Ruan / Albert Beaucamp

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Johan Svendsen

Romanza en sol mayor,op, 26

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta Estatal de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

08.00

Georges Bizet

Suite Nº2 de “La Artesiana”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Frederic Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Artur Rubinstein, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº100 en Sol mayor, “Militar”

Orquesta de Saint Luke / Charles Mackerras

09.00

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorak / Libor Pesek

Francesco Geminiani

Concerto grosso en do menor, op.2, Nº5

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Camille Saint Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Leon Fleisher, piano

10.00

El artista de la semana

Karen Geoghegan

Gioacchino Rossini

Concierto para fagot y orquesta

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

———————-



Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis …”, aria de Ofelia de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Antonin Dvorak

La paloma salvaje, poema sinfónico, op.110

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

11.00

La gran aldea (Suecia)

Amanda Röntgen-Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Claudia Bonfiglioli, violín

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo

Wilhelm Stenhammar

Sonata para piano en sol menor

Niklas Sivelov, piano

Gösta Nystroem

Selección de canciones

Charlotte Hellekant, mezzosoprano

Anders Kilström, piano

12.00

Clásicos a la carta

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Alfonso El Sabio

Santa Maria, estrella del día

Camerata Mediterránea / Joe Cohen

Alexander Scriabin

Estudio para piano en re sostenido menor, op.8, Nº12, “Patético”

Yuri Bukof, piano, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Jules Massenet

“Il est doux, il est bon” de la ópera Hérodiade

Piotr Ilich Chaikovsky

“Adieu, forêts” de La doncella de Orleans

Maria Jeritza, soprano

Registro de 1926

——————–

Nicolai Miaskovsky

Sinfonía Nº11 en si menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Moscú / Veronika Dudarova

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº2, “Magueyes”

Cuarteto Latinoamericano

14.00

El compositor de la semana

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, “Fantasía del Caminante”, D.760

Yevgeny Kissin, piano

—————–

André Jolivet (1905-1974)

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Modest Mussorgsky

Canciones y danzas de la muerte, ciclo de canciones con textos de Arseny Golenishev

Sergei Leiferkus, bajo

Semion Skigin, piano

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Judit Liberman, arpa

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Percy Grainger, arreglador)

Percy Grainger

A Linconshire Posy

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Percy Grainger

Fantasía sobre Porgy and Bess de George Gershwin, para dos pianos

Katia y Marielle Labèque, piano

——————

Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violines y cuerdas en la menor

Conjunto Musica Ad Rhenum

21.00

Música Nocturna

Arthur Honegger

Banda sonora de Los Miserables

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº3 en Si mayor, op.9, Nº3

Maria João Pires, piano

Marin Marais

Suite para viola y continuo Nº4 en la menor

Eva Heinitz, viola da gamba;

Ernst Victor Wolff, clave

Gioachino Rossini

“Ah! Che invan su questo ciglio” de la ópera Maometto II

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Coro y Orquesta del Teatro la Fenice / Ion Marin

Luis Antonio Calvo

Encanto

Orquesta Filarmónica de Bogotá / Francisco Rettig

William Byrd

Christ rising again

Coro Red Byrd

Rose Consort of viols

Louis Spohr

Fantasía y variaciones para clarinete y orquesta sobre un tema de Danzi, op.81

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner

Anónimo

Marcha Nº106 del Libro de Música de Jacob Mestmacher

Ensamble Barroco de Bergen

23.00

Industria Nacional

Cecilia Gros (1963)

Doce micropiezas para clarinete, chelo y piano

Vanesa Ruffa, clarinete

Pablo Parera, cello

Claudio Pascua, piano

Giuseppe Verdi

Tercer acto de la ópera Rigoletto

Matteo Manuguerra, barítono

Ana María González, soprano

Ricardo Ochoa, tenor

Oscar Schiappapietra, barítono

Aldo Moroni y José María Secreto, tenores

Leonor Angelini, soprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Miguel Ángel Veltri

Transmisión radial de agosto de 1986

Sergio Parotti (1956)

Capricho N°16, op.229, N°2

Elías Gurevich, violín