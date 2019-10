Programación Miércoles 2 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Eddie “Cleanhead” Vinson

Cleanhead’s thing

Roxanne

Cesare Picco

Runaway

Solo

Chris McNulty

How little we know

Last night when we were young

———

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

Orquesta The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

“La historia del príncipe Kalender” de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf y Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Arabesco, op.18 y Tocatta, op.7

Robert Hairgrove, piano

Richard Strauss

Canción de las mujeres, op.68, Nº6

Diana Damrau, soprano

Orquesta Filarmónica de Munich / Christian Thielemann

08.00

Carl Nielsen

Rapsodia sinfónica op.7

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Frans Brüggen

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Enrique Granados

Los requiebros

Alicia de Larrocha, piano

09.00

Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Franz Liszt

Fantasía sobre temas populares húngaros para piano y orquesta

Jeno Jando, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Janos Ferencsik

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº10 en Do mayor, K.170

Cuarteto Festetics

10.00



Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº 2, op.61

Leónidas Kavakos, violín

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Grabado en el Carnegie Hall de Nueva York, el 17 de enero de 2013

Eduard Tubin

Cuatro canciones folklóricas de mi país

Vardo Rumessen, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

11.00

La gran aldea (Suecia)

Franz Berwald

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto de cuerdas de Copenhague

Wilhelm Stenhammar

Snöfrid, op.5

Ulrika Ahlen, soprano

Gunvor Nilsson, mezzosoprano

Gösta Zackrisson, tenor

Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Hugo Alfvén

Música festiva, op.25

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Dmitri Kabalevsky

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.48

Gil Shaham, violín

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, “Concierto de Navidad”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cámara Orpheus

Franciszek Lessel (1780-1838)

Sonata para piano en Fa mayor, op.2, N°2

Marcin Łukaszewski, piano

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

14.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, Nº1

Simon Standage, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Alexander Alyabiev (1787-1851)

Trío en la menor

Trío Borodin

Alberto Ginastera

Pampeana N°3, op.24

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Mijail Glinka

Trío en re menor para violín, chelo y piano, “Patético” (1832)

Trío de Amsterdam

Antonín Dvořák

El duende del agua, op.107, poema sinfónico (1896)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Anton Webern

Movimiento lento para cuarteto de cuerdas (1905)

Cuarteto Italiano

———–

Jan Dismas Zelenka

Fanfarria

Ensamble de Trompetas de Innsbruck

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

Domenico Gabrielli

Ricercar para chelo solo N°7

Roel Dieltiens, chelo barroco

Roger Sessions

Seis piezas para chelo

Joshua Gordon, chelo

Iannis Xenakis

Kottos, para chelo solo

Rohan de Saren, chelo

——–

Muzio Clementi

Capricho para piano en mi menor, op.47, N°1

Ian Hobson, piano

21.00

Música Nocturna

Josef Suk

Sinfonía Asrael, en do menor, op.27 (1906)

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Libor Pešek

Thomas Morley

O amada mía

John Dowland

Vi a mi dama llorar

Thomas Morley

Érase un muchacho con su amada

Joseph Sage, contratenor

Raymond Cousté, laúd

Jean-Pierre Duport

Sonata para dos chelos y fortepiano

Anner Bylsma y Kenneth Slowik, chello

Stanley Hoogland, fortepiano

Paul Hindemith

Octeto

Ensamble Viena-Berlín

Manuel Ponce

Mazurca

Andrés Segovia, guitarra

23.00

Industria Nacional

Astor Piazzolla

Mumuki (arreglo de Carlos Céspedes)

Ensamble Buenos Aires Clásico

Rodolfo García Morillo

Concierto para piano y orquesta, op.6

Rodolfo Caracciolo, piano

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Dean Dixon

Grabado en vivo el 22 de junio de 1961

Hilda Dianda (1925)

Rituales

Ángel Frette, marimba

Diego Taranto

Jauría

Ensamble Südden