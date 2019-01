Programación Miércoles 2 de Enero

00.00

La Trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Strauss

Danza de los siete velos, de la ópera Salomé, op.54

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Jenó y János Keveházi, cornos

Nuevo Cuarteto Húngaro

Alexander Scriabin

Preludio en do sostenido menor, op.9, Nº1 y Nocturno en Re bemol mayor, op.9 Nº2, para la mano izquierda

Leon Fleisher, piano

César Cui

Fragmentos de la Suite “En modo popular”, op.43

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

08.00



Franz Liszt

“San Francisco de Asis predicándole a los pájaros”, leyenda para piano

Daniel Levy, piano

Albert Roussel

Sinfonía Nº3 en sol menor, op.42

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº17 en Si bemol mayor, K.458, “La caza”

Cuarteto Amadeus

09.00



Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en sol menor, op.3, Nº11

Ensamble Aurora

Jacques Ibert

Concertino de cámara para saxo alto y once instrumentos

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de Bruselas / Alexander Rahbari

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema original, op.21, Nº1

Julius Katchen, piano

10.00

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.5, Nº2

Jean-Jacques Kantorow, violín

Orquesta de Cámara Bernard thomas

Stanislaw Moniuszko

Cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor

Cuarteto Camerata de Polonia

Michael Haydn

Sinfonía Nº26 en Sol mayor, Perguer 16

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

11.00

La gran aldea (Francia)

Guillaume Dumanoir

Suite en Fa mayor

Le Concert des Nations/ Jordi Savall

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Olivier Cazal, piano

Nicholas Charles Bochsa

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor

Lili Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

12.00

Clásicos a la carta

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº1 en sol menor

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº8 en Re bemol mayor, op.27, Nº2

Maria João Pires, piano

Antonio Vivaldi

“El invierno”, Concierto para violín y orquesta Nº4 en fa menor, op. 8

Joshua Bell, violin

Academy of St. Martin in the Fields / John Constable

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Sinfonía N°3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana” (1850)

Orquesta del Cleveland / Christoph von Dohnányi

Edvard Grieg

Cuarteto en Fa mayor (1891)

Cuarteto de Noruega

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

20.00

Ciclos (Los tres estilos de Carlos Chávez)

Carlos Chávez

Cuarteto Nº2

Lorenz Gamma, violín

Jan Karlin, viola

Peter Jacobson, chelo

Tom Peters, contrabajo

Carlos Chávez

Suite del ballet Caballos de vapor (“Danza del Hombre”, “Barco hacia el trópico” y “El trópico”)

Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela / Eduardo Mata

Carlos Chávez

Energía, para nueve instrumentos

Southwest Chamber Music / Jeef von der Schmidt

21.00

Música Nocturna

Piotr Ilich Chaikovsky

Las estaciones, op.37a

Lang Lang, piano

James Moody

Suite en estilo francés para armónica y arpa

Tommy Reilly, armónica

Skaila Kanga, arpa

Arias de las óperas Los cuentos de Hoffmann de Offenbach, Los hugonotes de Meyerbeer y Mozart de Reynaldo Hahn

Marianne Crebassa, mezzosoprano

Orquesta del Mozarteum / Marc Minkowski

Códice de Faenza (s.XV)

Constancia y Ahora mi corazón

Marcel Pérès, claviterio

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº10, “Lágrimas del corazón”

BBC Singers

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

23.00

Industria Nacional

Muzzio Clementi

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Aldo Antognazzi, piano

Orquesta Filarmónica de Würtemberg / Jorge Rotter

Irma Urteaga

Cordamantes

Gabriela Olcese, violín

John Calabrese, viola d’amore

Martín Matalón (1958)

Monedas de hierro, para diez instrumentos y medios electrónicos

Ensamble Court Circuit / Pierre-André Valade

Giovanni Bottesini

Rêverie

Gerardo Scaglione, contrabajo

Lorena Eckell, piano