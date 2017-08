Programación Miércoles 2 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan y Orquesta

42 & Broadway

Across the track blues

Makiko Hirabayashi

Asymetric rainbow

First flight

Lisa Lindsley

Why don’t you do right

The nearness of you

——————————

00.30

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

01.00

Tiempos Modernos

Piotr Ilych Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Anne Sophie Mutter, violín

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Detles Glanert

Tierra nuestra

Orchestra Sionfónica de la BBC/ Sakari Oramo

Alemania, 25 de junio 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Franz Liszt

Dos episodios del Fausto de Lenau

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº8 en fa sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Antonín Dvorák

Trío Nº2 en sol menor, op.26

Trío Suk

Heinrich Schütz

Qué encantadoras son sus moradas, salmo Nº84

Coro Monteverdi y Ensamble instrtumental / John Eliot Gardiner

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Soler

Sonata para piano en sol menor

Alicia de Larrocha, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Hunyadi Laszló

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Eduard Tubin

Suite de danzas estonianas

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

il lamento, de los tres estudios de concierto

Claudio Arrau, piano

Nicholas Charles Bochsa (francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

08.00



Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

Arthur Bliss

Fragmentos del ballet “Checkmate”

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd Jones

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

09.00

Dmitri Kabalevsky

Ocho preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

10.00

El artista de la semana

Nicolas Altstaedt

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en do mayor, Hob.7b, Nº1

Nicolas Altstdaedt, chelo

Orquesta de Cámara Académica de Potsdam / Michael Sanderling

————–

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Nicholas Daniel, oboe

Julius Drake, piano

Henry Purcell

Suite de la música incidental para la obra Abdelazar

The Parley of Instruments / Peter Holman

11.00

La gran aldea (España)

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Enrique Granados

Seis piezas para piano sobre cantos populares españoles, H.125

Alicia de Larrocha, piano

Joaquin Turina

Serenata para cuarteto de cuerdas, op.87

Cuarteto de Cuerdas Almerares

12.00

Clásicos a la carta

Gustav Mahler

Cuarto movimiento de la Sinfonía N°9 en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Sergei Rachmaninov

Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43

Rafael Orozco, piano

Orquesta Filarmónica Real / Edo de Waart

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, op. Póstumo, D. 959

Lily Kraus, piano

——————–

Arnold Bax

Noneto para flauta, oboe, clarinete, cuarteto, contrabajo y arpa

Miembros de The Nash Ensemble

14.00

El compositor de la semana

Édouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

————-

Carlos Chávez

Sinfonía Nº1, “Sinfonía de Antígona”

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

Franciszek Lessel

Fantasía para cuarteto de cuerdas en Do mayor

Cuarteto Wilanow

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico, op.68

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Colin Davis

Felix Mendelssohn

Selección de Canciones sin palabras

Daniel Barenboim, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para violín solo)

Thomas Balzar (c.1631-1663)

Colección de scordature

Patrick Wood, violín

Fritz Kreisler

Recitativo y Scherzo-Capricho para violín solo, op.6

Scholomo MIntz, violín

Vytautas Barkaukas

Partita para violín solo

Gidon Kremer, violín

Luciano Berio

Sequenza VIII, para violín

Irvine Arditti, violín

———-

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

21.00

Música Nocturna

Julian Carrillo

Matilde o México en 1810

Zaira Soria, soprano

José Luis Ordóñez, tenor

Oziel Garza-Ornelas, barítono

Liliana del Conde, soprano

Carlos Sánchez, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí / José Miramontes Zapata

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 255

John Holloway, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, clave

23.00

Industria Nacional

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebe

Iván Citera, piano

Claudio Alsuyet

… de sombras

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke

Alberto Ginastera

Dúo para flauta y oboe

Miembros del Quinteto de Vientos Aconcagua

Gaetano Donizetti

Fragmentos de los actos primero y segundo de El elixir de amor

Dante Ranieri, tenor

Cristina Carlín, soprano

Rolando Panerai, bajo

Jean-Charles Gebelin, barítono

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Vicente La Ferla