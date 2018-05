Programación Miércoles 2 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Danza Oriental, Vals y Polonesa, de las Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

08.00



Eric Satie

Tres canciones de café concert: “La diva del imperio”, “Allons y Chochotte” y “Je te veux”

Jill Gómez, soprano

John Constable, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas en mi menor, op.21

Camerata Bern

09.00



Anton Reicha

Cuarteto para flauta y trío de cuerdas en Do mayor, op.98, Nº2

Auréle Nicolet, flauta

Trío de cuerdas Mozart

William Walton

Cinco bagatelas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Albert Roussel

Primer acto del ballet “Baco y Ariadna”, op.43

Orquesta Nacional de Francia / Georges Pretre

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.85

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº1

Ensamble Josef Triebensee

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Ralph Vaughan Williams

Obertura de Las avispas

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kees Bakels

Donald Francis Tovey

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15

Steven, Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Thomas Augustine Arne

“Rise, glory, rise” de la ópera Rosamond

Emma Kirkby, soprano

Academia de Música Antigua / Christopher Hogwood

Albert William Ketelbey

¡Pobre pajarito!

Rosemary Tuck, piano

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Vincenzo Bellini

Escena final de la ópera Norma (1831)

Cecilia Bartoli, soprano

Sumi Jo, soprano

John Osborne, tenor

Michele Pertusi, bajo

International Chamber Vocalists

Orquesta La Scintilla / Giovanni Antonini

César Franck

Preludio, fuga y variación en si menor, op.18 (1862)

Marie-Claire Alain, órgano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obra orquestal de Debussy)

Claude Debussy

Petite Suite (orquestación de Henri Büsser)

Orquesta Nacional de la Radio y Televisión de Francia / Jean Martinon

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Michel Debost, flauta

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta

Gervase de Peyer, clarinete

Orquesta New Philharmonia / Pierre Ovules

Carolus Hacquart

Suite para viola da gamba y continuo en mi menor, op.3, Nª2

Guido Balestracci, viola da gamba

Nicola Dal Maso, violone

Rafael Bonavita, archilaúd

Massimiliano Raschietti, clave

21.00

Música Nocturna

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58 (1844)

Elisabeth Leonskaja, piano

Eduard Tubin

Suite de danzas estonias

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.12

Trío Beaux Arts

Barbara Strozzi

L’Eraclito amoroso

Magdalena Kožená, soprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

Héctor Belioz

El corsario, obertura de concierto

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ami Maayani

Toccata, para arpa

Chantal Mathieu, arpa

Berhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Introducción y passacaglia para órgano en re menor (transcripción para piano a cuatro manos del compositor)

Dúo Tal & Groethuysen

Carlos Chávez

Baile. Cuadro Sinfónico

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

23.00

Industria Nacional

Carlos Suffern

Sonata para piano (1938)

Valentín Surif, piano

Jan Dismas Zelenka

“Del mio amor”, del oratorio I Penitenti al Sepolchro del Redentore

Mariana Rewerski, mezzoprano

Collegium Vocale 1704 / Václav Luks

Héctor Della Costa (1932-2014)

Cuarteto N°3. Apéndices y complementos para ‘El día que me quieras’

Javier Weintraub y Marina Cañardo, violines

Reinaldo Pérez Bárzaga, viola

Gabriel Higa, chelo

Registro documental obtenido en la Alianza Francesa de Buenos Aires el 22 de junio de 1999

Arturo Márquez

Conga del fuego nuevo

Camerata Argentina de Guitarras