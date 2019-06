Programación Miércoles 19 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Mike Metheny

Segment

Saudade

Jimmy Bruno

Misty

Gabrielle Agachiko

When the water is gone

Angel eyes

William Sterndale Bennett

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46, “La doncella de Orleans”

Ian Hobson, piano

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Mi madre la oca, cinco piezas infantiles. Versión orquestal

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra en Sol mayor, op.8, Nº4

Pepe Romero, guitarra

Johan Halvorsen

Aire noruego, para violín y orquesta, op.7

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

08.00



Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, libro Nº5, op.62

Martin Jones, piano

Alexander Glazunov

Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Hugo Wolf

“Plegaria”, “Un nuevo amor”, “Retrato antiguo”, y “El niño Jesús durmiente”, canciones sobre textos de Eduard Mörike

Olaf Baer, barítono

Geoffrey Parsons, piano

09.00



09.00

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

María Tipo, piano

Alfredo Casella

Serenata para pequeña orquesta, op.46 bis

Orquesta del Festival de Villa Marigola / Giuseppe Garbarino

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50

Dénes Kovács, violin

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

10.00

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº3 en Fa mayor, op.73

Cuarteto Borodin

Ernest Bloch

Cinco bocetos en sepia

István Kassi, piano

Giacomo Puccini

Crisantemos, para cuarteto de cuerdas. Arreglo para orquesta.

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Ralph Vaughan Williams

Obertura de Las avispas

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kees Bakels

Donald Francis Tovey

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15

Steven, Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Thomas Augustine Arne

“Rise, glory, rise” de la ópera Rosamond

Emma Kirkby, soprano

Academia de Música Antigua / Christopher Hogwood

Albert William Ketelbey

¡Pobre pajarito!

Rosemary Tuck, piano

12.00

Clásicos a la carta

Clara Wieck

Trío con piano en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Ondrej Lenárd

Giacomo Puccini

“E lucevan le stelle”, de la ópera Tosca

Marcelo Álvarez, tenor

Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

13.00

La música del fauno

Bohuslav Martinů

Los frescos de Piero della Francesca

Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Ensamble Musica Ad Rhenum

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

14.00

Christoph Willibald Gluck

Don Juan o El convidado de piedra, ballet-pantomima

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Claude Debussy

Pequeña suite

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Alexander Rudin, chelo

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53 (1879)

Julia Fischer, violín

Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

Alexander Borodin

No llegues tan temprano, aurora y La princesa dormida, canciones

Boris Chistoff, bajo

Alexander Cherepin, piano

Alexander Borodin

La princesa del mar y La nota falsa, canciones

Olga Borodina, mezzosoprano

Larissa Gergieva, piano

Alexander Borodin

Hacia las playas de tu lejano país, canción

Dmitri Hvorostovsky, bajo

Mijail Arkadiev, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Johann Sebastian Bach

Fantasía para órgano en Do mayor, BWV 573 (completada por Hermann Keller)

Mario Videla, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Sonata-trío para órgano N°1 en Mi bemol mayor, BWV 525

Peter Hutford, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Preludio y fuga para órgano en Mi bemol, BWV 552

Edward Power Biggs, órgano

Claude Debussy

Sonata para flauta, arpa y arpa

William Bennett, flauta

Stephen Shingles, viola

Shaila Kanga, arpa

21.00

Música Nocturna

Arnold Schönberg

Gurrelieder (1911)

Siegfried Jerusalem, tenor

Susan Dun, soprano

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Hermann Becht, barítono

Peter Haage, tenor

Hans Hotter, narrador

Coro de la Catedral de Santa Eduviges

Sociedad Musical del Estado de Düsseldorf

Orquesta Sinfónica de Radio Berlín / Riccardo Chailly

Anónimo

“Folías” y “Pavanas”, del tratado Luz y Norte de Lucas Ruiz de Ribayaz

The Harp Consort / Andrew Alwrence King

23.00

Industria Nacional

Ana Carrique (1886-1979)

Copla e Idilio, canciones

Gladys Martino, soprano

Diana Lopszyc, piano

Estilo

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, “Heroica”

Orquesta Sinfónica del Neuquén / Andrés Tolcachir

Grabado en vivo el 13 de septiembre del año 2013