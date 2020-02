Programación Miércoles 19 de Febrero

00.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Mi patria, obertura op.62

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Dos piezas para piano: Preludio, op.11 y Kukolki, op.29

Monique Duphil, piano

Leos Janácek

Andante y Allegretto, de la música incidental para “Schluck y Jau”, de Gerhart Hauptmann

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Libor Pesek

08.00



Samuel Barber

Souvenirs, suite de ballet, op.28

Orquesta Nacional Real de Escocia / Marin Alsop

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema original, op.21, Nº1

Gerhard Oppitz, piano

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1

Trío Flieder

09.00

Joseph Haydn

Divertimento para vientos en Re mayor, Hoboken 2, Nº18

Ensamble de Vientos de la Orquesta de Cámara Franz Liszt

Cesar Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor, sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano

Michael Tippett

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis



10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de cámara de Ostrobotnia / Juha Kangas

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Cristina Ortiz, piano

George Frideric Handel

Ah! mio cor !, aria del Acto II de la ópera Alcina

Reneé Fleming, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

11.00

La gran aldea (Suecia)

Kurt Atterberg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en si menor, op.11 (1916)

Cuarteto Stenhammar

Kurt Atterberg

Concierto para corno y orquesta en la menor, op.28

Albert Linder, corno

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Gerard Oskamp

Wilhelm Stenhammar

Florez y Blancaflor, op.3

Ingvar Wixell, barítono

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Johan Arnell

Hugo Alfvén

“Danza de la pastora” de la ópera El Rey de la Montaña, op.37

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano

13.00

La música del fauno

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

Suite del ballet Los elementos

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Aram Khachaturian

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinete

Nemanja Radulović, violín

Laure Favre-Kahn, piano

Samuel Wesley (1766-1837)

Sinfonía en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

14.00

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto Hagen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Alexander Borodin

Prólogo de El príncipe Igor, con libreto del compositor

Mijail Kit, Vladimir Ognovenko y Georgy Seleznivev, bajos

Galina GOrchakova, soprano

Genam Grigorian y Nicolai Gassiev, tenores

Evgenia Perlassova, mezzosoprano

Coro y Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3 (1881)

Trío Beaux Arts

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Durante todos los martes, miércoles y viernes de febrero, vamos a revivir los conciertos del Festival 7 Lagos en Villa La Angostura y Bariloche 2020 en su décima edición. Hoy vamos a compartir uno de los ciclos de canciones más importantes de la música de cámara. Se trata de 24 canciones sobre textos de Wilhelm Müller estrenados en 1823.

Ludwig van Beethoven

Winterreise (Viaje de invierno), op.89

Victor Torres, baritono

Fernando Perez, piano

Centro de convenciones de Villa La Angostura jueves 23 de enero de 2020

19.15

Arnold Bax

Obertura romántica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Diego Legrand (Compositor uruguayo 1928-2014)

Epígrafe

Santiago Bosco y Gladys Margounato, flautas

Louis Couperin

Preludio-Pavana-Courante-Sarabanda y Pasacaglia

Ensamble Barroco de la U.C.A.

20.00

Ciclos (Música incidental para Teatro)

Edvard Grieg

Música incidental para el drama Peer Gynt de Ibsen (1875)

Toril Carlsen, soprano

Coro Filarmónico de Oslo

Orquesta Sinfónica de Londres / Per Dreier

21.00

Música Nocturna

Luigi Boccherini

Quinteto para dos violines, dos violas y chelo en Sol mayor, op.60, Nº5

Ensamble 415

Mijail Glinka

Vista nocturna

Anton Rubinstein

Melodía

Aleksander Dargomyzhski

El céfiro nocturno

Nicolai Ghiaurov, bajo

Zlatina Ghiaurov, piano

Mario Kuri-Aldana

Sinfonía bolero

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes / Gordon Campbell

John Thomas

Cambria

Dúo de Arpas Lipman

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos chalumeaux en re menor

Colin Lawson y Michael Harris, chalumeaux

Collegium 90 / Simon Standage

Ertugul Bayraktar

Hem meyva

Turgay Erdener

Grotesque

Anónimo

Aygiz

Ahmet Kanneci, guitarra

Grabado en vivo en el Festival Guitarras del Mundo 1995

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Jean-Philipp Rameau

Chacona de la tragedia lírica Dardanus

Orquesta de Cámara Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

23.00

Industria Nacional

Celia Torrá (1884-1962)

Rapsodia entrerriana

Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Celia Torrá

Johannes Brahms

Trío N°1 en Si mayor, op.8

Trío Ginastera

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 1º de octubre de 2017

Ofelia Noemí Carranza (1953)

Renacer, obra electroacústica

Ernesto Nazareth

Odeón

Manuel de Fala

“Danza del molinero” del ballet El sombrero de tres picos

John Beck

Concierto para timbales y percusión

Gabriel Spiller, timbales

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 28 de octubre del año 2000