Programación Miércoles 19 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Charlie Parker y Miles Davis

Ornithology

Bluebird

Cheryl

Anthony Jackson y Yiorgos Fakanas

Inner power

Dione Taylor

I’ve got the world on a string

Open your eyes

———-

Karl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, “El rescate de Andrómeda por Perseo”, sobre La Metamorfósis de Ovidio

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Benjamín Godard

Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Fa mayor, op.2, Nº2

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

08.00



Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gaspar Sanz

Suite española

Ernesto Bitetti, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltan Kocsis, piano

William Walton

Suite del ballet Las Vírgenes Sabias

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº7 en Mi bemol mayor, op.96

Trío Beaux Arts

10.00



Sergei Prokofiev

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op. 58

Steven Isserlis, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi

Cecile Chaminade

Aire de ballet, op.30

Eric Parkin, piano

George Enescu

Obertura sobre temas populares rumanos en La mayor, op.32

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

11.00

La gran aldea (Suiza)

Joachim Raff

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.153, “En el bosque”

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Sigismond Thalberg

Fantasía y variaciones para piano sobre motivos de Beatrice di Tenda

Franceso Nicolosi, piano

12.00

Clásicos a la carta

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Selección de la Misa Solemne en Re mayor, op.123

Lucía Popp, soprano

Yvonne Minton, mezzosoprano

Mallory Walker, tenor

Gwynne Howell, bajo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Ástor Piazzolla

Retrato de Alfredo Gobbi

Ralph Votapek, piano

13.00

La música del fauno

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.29

Barthold Kuijken, flauta

Orquesta Tafelmusik / Jeanne Lamon

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano N°1 en Fa mayor, op.6

Alexandre Dossin, piano

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Trío para dos violines y bajo continuo, op.14

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

14.00

Samuel Barber

La cueva del corazón (Medea)

Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Enrique Granados

Tonadillas en estilo antiguo

Bernarda Fink, mezzosoprano

Anthony Spiri, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213

Miembros del Holliger Wind Ensemble

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para orquesta N°3 en Sol mayor, op.55 (1884)

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

Hugo Wolf

Serenata italiana (1887)

Cuarteto Hagen

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Los tres estilos de Carlos Chávez)

Carlos Chávez

Suite de la música del ballet La hija de Cólquide

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Carlos Chávez

Toccata para percusión

Southwest Chamber Music / Jeff von der Schmidt

Carlos Chávez

Sonatina para cello y piano

Eduardo Vasallo, cello

Cristina Filoso, piano

Carlos Chávez

Cantos de México

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

————–

Georg Philipp Telemann

Sonata trío para oboe, violín y continuo en sol menor

The Chandos Players

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº20 en do menor, K.466

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Manuel Ponce

Sonata para guitara Nº3

Anders Clemens Øien, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Suite de la opera Platée

Orquesta Barroca de la Comunidad Europea / Roy Goodman

Max Reger

“Momento musical en Re mayor”, de las Diez piezas para órgano, op.69, Nº3

Bernard Haas, órgano

Luigi Boccherini

Nocturno en Sol mayor, G.470

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Franz Liszt

“Bendito sea el día” de los Tres Sonetos de Petrarca

Ben Heppner, tenor

Craig Rutenberg, piano

Johann-Heinrichj Schmelzer

Sonata Nº8 en re menor

Ricercart Consort

23.00

Industria Nacional

Johann Sebastián Bach

Partita para teclado N°1 en Si bemol amyor, BWV 552

Mario Videla, clave

Astor Piazzolla

Suite Punta del Este

Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional de Lanús / Daniel Bozzani

Fritz Kreisler

Penas de amor

Maurice Ravel

Pieza en forma de habanera

Gioachino Rossini

Scherzo

Frank Bridge

Allegro appassionato

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, piano