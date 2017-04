Programación Miércoles 19 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

I cried for you

Easy living

You’re my thrill

Jeremy Davenport

A beatiful friendship

You are the one for me

Allan Holdsworth

The sixteen men of Tain

——————————

00.30

Franz Liszt

Fantasía del caminante (Schubert), S.366

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

01.00

Tiempos Modernos

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N°15 en La mayor, op.141

Orquesta Sinfónica de St.Louis / Andrey Boreyko

Powell Hall St Louis Missouri, 21 de enero de 2017

Giuseppe Verdi

“Gran dúo del acto cuarto” de la ópera Nabucco

Leo Nucci, barítono

Virginia Tola, soprano

Orquesta Sinfónica de Lieja / Paolo Arrivabeni

Opera de Lieja, octubre de 2016

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6

Daniel Barenboim, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta

Gareth Hulse, oboe

Michael Collins, clarinete

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Louis Spohr

Cuarteto Nº2 en do menor, op.4, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

John Alldis Choir

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Joaquín Rodrigo

Zarabanda lejana, para guitarra, de Zarabanda lejana y villancico

Manuel Barrueco, guitarra

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Marcha Húngara, de “La Batalla de los Hunos”

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Bratislava / Ondrej Lenard

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Lorena Di Florio, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Introducción, melodrama y Danza de los bufones, de “La Dama de nieve”

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Hans Pfitzner

Tres preludios de la ópera “Palestrina”

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Christian Thielemannn

08.00

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027

Yo-Yo Ma, chelo

Kenneth Cooper, clave

Béla Bartók

Al aire libre, Sz 81

Murray Perahia, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Claude Debussy

Marcha escocesa sobre un tema popular

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

09.00

Bohuslav Martinu

Ricitos de oro, un cuento de hadas

Giorgio Koukl, piano

Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragédie lyrique en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Concerto Amsterdam / Frans Brüggen

10.00

El artista de la semana

Yundi Li

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, Patética”

Yundi Li, piano

—————

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinete

Frederick Delius

Dos piezas para pequeña orquesta

Orquesta Royal Philharmonic / Alan Barlow

11.00

La gran aldea (Rusia)

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

Mijaíl Glinka

Trío patético en re menor

Trio Clásico de Buenos Aires

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Andante spianato y gran polonesa brillante en Mi bemol mayor, op.22

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Sergei Prokofiev

Suite de “El teniente Kijé”, op.60

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Max Bruch

Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op. 47

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Francis Poulenc

Les chemins de l’amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1 en sol menor, op.5

Lyubov Bruk y Mark Taimanov, piano

Registro de 1959

——————–

James Brooks (1760-1809)

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor

Elizabeth Wallfish, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Alberto Ginastera

Ollantay, tres movimientos sinfónicos, op.17

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

14.00

El compositor de la semana

Gabriel Fauré

La bonne chanson, ciclo de canciones op.61, sobre textos de Paul Verlaine

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

————-

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en la menor

Emmanuel Pahud, flauta

Kammerakademir Potsdam / Trevor Pinnock

Peter Warlock

Suite Capriol para orquesta de cuerdas

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

15.00

Música documental (el Romanticismo)

César Franck

Sinfonía en re menor

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

César Franck

Preludio, fuga y variación en si menor, op.18

Dominique Cornil, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.00

Jazz en La 96.7

20.00

Ciclos

Kurt Weill

Sonata para chelo y piano

Johannes Gotizky, chelo

David Levine, piano

—————

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

21.00

Música Nocturna

Charles Ives

Sonata para piano Nº2, “Concord”

Roberto Szidon, piano

Walter Stangl, viola

Dieter Sonntag, flauta

Johannes Brahms

Obertura Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Thomas Campion

Nunca antes las velas desgarradas y La cortina de cipreses de la noche

Thomas Morley

Érase una enamorada y su muchacho

Barbara Bonney, soprano

Jacob Heringman, laúd

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor (arreglo de Arthur Benjamin)

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto de Oslo

Georg Philipp Telemann

Suite en Sol mayor, “Burlesque de Quixotte”

Orquesta Barroco de Freiburg / Gottfried von der Goltz

23.00

Industria Nacional

Juan Pedro Esnaola

Sanctus

Camerata Vocale

Conjunto de cámara Con Voces e Instrumentos / Gullermo Oppitz

Tirso de Olazábal (1924-1960)

Sonatina

Alicia Lastra, piano

Florent Schmitt

A tour d’anches, op.97

Miembros del Ensamble Molto Libero

Elvio Di Rito

Onnagata, música de ballet

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Elvio Di Rito

Guillermo Espel (1959)

Osergered o las migas de pan

Alejandro Kordon, flauta