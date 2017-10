Programación Miércoles 18 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Wayne Shorter

Black Nile

Armageddon

Takumi Seino

Night tree

Vivian Buczek

Cherokee

Lighthouse

——————————

00.30

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

01.00

Tiempos Modernos

Maurice Duruflé

Réquiem

Okka von der Damerau, mezzosoprano

Ljubomir Puškarić, barítono

Max Hanft, órgano

Orquesta de la Radio de Munich / Ivan Repušić

Sala de conciertos de Munich, Alemania 17 de marzo de 2017

Gioacchino Rossini

“Obertura” de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Sinfónica de St.Louis / Andrey Boreyko

Power Hall de St.Louis, EEUU, 21 de enero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

Hector Berlioz

El Carnaval Romano, obertura op.9

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº11 de “Les goûts réunis”

Ensamble Couperin

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob I: 45 “La despedida”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

John Field

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor

Mícéal O’Rourke, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, “Razumovsky Nº1”

Cuarteto de Cleveland

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano en re menor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Nicolai Rimsky Korsakov

Sinfonietta en la menor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha festiva, de la ópera “Tannhäuser”

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Robert Schumann

Cuento de hadas para clarinete, viola y piano, op.132

Antony Morf, clarinete

Nicolas Chumachenco, viola

Daniel Levy, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en do menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Tres canciones: “Encuentro”, “Tu, la pequeña corona de mi corazón” y “Noche”

Christa Ludwig, mezzosoprano

Charles Spencer, piano

08.00



Piotr illych Chaikovsky

“La tempestad”, fantasía para orquesta, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, Hob.7e

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Frédéric Chopin

Tres mazurcas para piano op.59

Emanuel Ax, piano

09.00



Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Franz Liszt

Balada para piano, Searle 171

Károly Mocsari, piano

Havergal Brian

“El alegre molinero”, obertura de comedia

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Lionel Friend

10.00

El artista de la semana

Orquesta de Cámara Orpheus

Astor Piazzolla

Suite “Silfo y Ondina”

Pablo Ziegler, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

————-

Sergei Rachmaninov

Cuatro preludios para piano, op.23, Nº1 a 4

Howard Shelley, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

Capella Istropolitana / Christian Benda

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Guillaume Lekeu

Sonata para piano en sol menor

Luc Devos, piano

François-Joseph Gossec

Selección de la ópera Teseo

Frédéric Antoun, tenor

Virginie Pochon, soprano

Jennifer Borghi, mezzosoprano

Tassis Christoyannis, barítono

Mélodie Ruvio, mezzosoprano

Coro de Cámara de Namur

Ensamble Les Agrémens / Guy Van Waas

André Souris

Concierto flamenco según fuentes del Renacimiento, para flauta, clarinete, oboe y fagot

Baudoin Giaux, flauta

Jean-Michel Charlier, clarinete

Karel Schoofs, oboe

Bob Permentier, fagot

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Passacaglia y fuga para órgano en do menor, BWV 582 (orquestación de Leopold Stokowski)

Orquesta Sinfónica de Londres / Leopold Stokowski

Baldassare Galuppi

Sonata para piano Nº5 en Do mayor

Ya Li Wu, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, R.413

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Giacomo Puccini

“E lucevan le stelle” y “Recondita armonía” de Tosca y “Che gelida manina”, de La Bohéme

Plácido Domingo, tenor

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Mili Balakirev

Islamey

Simon Barere, piano

Registro de 1947.

——————–

Darius Milhaud

Cuarteto para cuerdas Nº12, op.252

Cuarteto Arcana

Ignaz Pleyel

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

14.00

El compositor de la semana

Jean-Baptiste Lully

Fragmentos de la música de El burgués gentilhombre

Yves Coudray y Bruno Boterf, tenores

Jean-Louis Georgel, barítono

Philippe Roche, bajo

La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

—————–

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Malcolm Arnold

Sonatina para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

15.00

Música documental (el Romanticismo)

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Itzhak Perlman, violín

Vladimir Ashkenazy, piano

Gustav Mahler

Cuatro canciones sobre textos de Rückert

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

———

Fernando Sor

Selección de los Veinticuatro estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

21.00

Música Nocturna

Claudio Monteverdi

Orfeo (adaptación realizada por Carl Orff)

Janina Baechle, mezzosoprano

Michaela Selinger, mezzosoprano

Kay Stiefermann, barítono

Marcus Everding, bajo

Coro Orfeo de Munich

Orquesta Sinfónica de la Radio de Munich / Ulf Schirmer

Franz Berwald

Trío Nº4 en Do mayor

Kálmán Dráfi, piano

Jozsef Modrian, violín

György Kertész, chelo

Johann Stamitz

Sinfonía en Re mayor, op.3, Nº2

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

John Dowland

Selección de piezas para laúd

Nigel North, laúd

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata melancólica para violín y orquesta en si menor, op.26

Julia Fischer, violín

Orquesta Nacional de Rusia / Yakov Kreizberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro moderato para quinteto de cuerdas en la menor

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

23.00

Industria Nacional

Héctor Panizza

Tercer acto de la ópera Bizancio

Nina Carini, soprano

Adriana Cantelli, mezzosoprano

Carlos Guichandut, tenor

Víctor de Narké, bajo

Renato Cesari, barítono

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Juan Emilio Martini

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 9 de noviembre de 1975

Ludwig van Beethoven

Quince variaciones con fuga en Mi bemol mayor, “Variaciones Heroica”, op.35

Bruno Leonardo Gelber, piano