Programación Miércoles 18 de Enero

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Evgeny Kissin, piano

01.00

Tiempos Modernos

Giacomo Puccini

“Escena del acto segundo” de la ópera Tosca

Sondra Radvanovsky, soprano

Ambroggio Maestri, barítono

Jorge de León, tenor

Orquesta del Liceo de Barcelona / Paolo Carigianni

Liceo de Barcelona, España, 11 de marzo de 2014

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Viena 22 de octubre de 2015

02.00

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Francesco Durante (compositor napolitano, 1684-1755)

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Manuel Ponce

Suite para guitarra en la menor “al estilo de Weiss”

Andrés Segovia, guitarra

Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Trío Beaux Arts

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlomair

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº14 en La bemol mayor, op.104

Cuarteto de Cleveland

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Benjamin Britten

En esta isla, op.11

Marianne Hirsti, soprano

Rudolf Janson, piano

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, R.418

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Paul Constantinescu

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica “Moldova” de Iasi / Ion Baciu

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Hunyadi Laszló

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Nicholas Charles Bochsa (francés, 1789 – 1856)

Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Lily Laskine, arpa

Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

Eduard Tubin

Suite de danzas estonianas

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

08.00

Erik Satie

Doce pequeños corales

Klara Körmendi, piano

Cesar Cui

Sinfonía concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Honk Kong / Kenneth Schermerhorn

Guillaume Dufay

Dos canciones: “Ataque a la fortaleza” y “Por el amor de mi dulce amada”

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Antonio Lauro

Suite venezolana

Adam Holzman, guitarra

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Alexander Glazunov

Preludio y dos mazurcas para piano, op.25

Tatjana Franová, piano

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Takacs

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº10 en mi bemol mayor, op.74

Cuarteto Takacs

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº4

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Carl Nielsen

Dos piezas de fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe

Leif Ove Andsnes, piano

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Guillaume Lekeu

Obertura Les burgraves

Orchestre Philharmonique de Liege / Pierre Bartholomee

François-Joseph Gossec

Cuarteto con flauta Nº6 en Re mayor

Aurèle Nicolet, flauta

Le Nouveau Trio Pasquier

Cesar Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80

Vladimir Ashkenzy, piano

Coro y Orquesta de Clevenland / Vladimir Ashkenzy

Félix Mendelssohn

Selección de Sueño de una noche de verano

Judi Dench, narradora

Joaquín Turina

La procesión del rocío, op.9

Orquesta Sinfónica León y Castilla / Max Bragado-Barman

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Charles Gounod

Monólogo de Fausto, del prólogo de la ópera Fausto

Georges Thill, tenor

Orquesta dirigida por Eugène Bigot

Registro de 1931

Paul Hindemith

Octeto para clarinete, fagot, corno, violín, dos violas, chelo y contrabajo

Solistas de Berlín

Samuel Wesley (1766 – 1837)

Sinfonía Nº5 en La mayor

Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea / Jörg Faerber

14.00

El compositor de la semana

Antonín Dvořák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Emmanuel Chabrier (Nacido el 18 de enero de 1841)

España

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Hervé Niquet

Giuseppe Torelli (1658-1709)

Concierto para dos violines y orquesta en Sol mayor, op.8, N°5

Simon Standage y Catherine Weiss, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Frédéric Chopin

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.35 (1839)

Mitsuko Uchida, piano

Franz Berwald

Sinfonía Nº3 en Do mayor, “Singular” (1845)

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras de estudiantes de grandes compositores)

Franz Schubert

Quarteto en varias tonalidades, D.19 (1810)

Cuarteto Melos

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº1 en Mi mayor, op.5, “Eslava” (1881)

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo solo Nº4 en Mi bemol mayor, BWV 1010

Yo-Yo Ma, chelo

Silvestre Revueltas

Cinco canciones para soprano e ensamble instrumental (“El tecolote”, “Ranas”, “Dúo para pato y canario”, “No sé por qué piensas tú” y “Caminando”)

Lourdes Ambriz, soprano

Camerata de las Américas / Enrique Arturo (dímeke) DIemecke

Franz Krommer

Cuarteto para flauta y cuerdas en Fa mayor, op.17

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Charles Griffes

La morada del placer de Kubla Khan

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Jo Ann Falletta

Frédéric Chopin

Balada Nº4 en fa menor, op.52

Krystian Zimerman, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Chiara Biachini, violín

Ensamble 415 / Chiara Biachini

Øisten Sommerfeldt

Solo para guitarra, “Paisajes de Noruega”

Stein Erik Olsen, guitarra

23.00

Industria Nacional

Modesto Mussorgsky

Primera escena del primer acto de la ópera Boris Godunov

Víctor de Narké, bajo

Carlos Pizzini, tenor

Coro y Orquesta Estable del Teatro Coón / Oddysei Dmitriadi

Grabado en vivo en el Teatro Colón en mayo de 1975

Marta Lambertini (1937)

Los fuegos de San Telmo (1985)

David Salmes, violín

Evelyn Elsing, chelo

Naoko Takao, piano

Grabado en vivo en la Universidad de Maryland

Martín Matalón (1958)

Líneas de fuga (2007)

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / François Xavier Roth

Grabado en vivo en los Conciertos Proms de Londres, el 2 de septiembre del año 2010

Manuel de Falla

Romanza

Gioachino Rossini

Scherzo

Frank Bridge

Pensiero

Maurice Ravel

Pieza en forma de habanera

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, piano