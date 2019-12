Programación Miércoles 18 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Paul Quinichette

Blue dots

On the sunny side of the street

Enrico Pieranunzi

Horizontes finales

Every smile of yours

The Moleskins

Think twice

Caught up in the rapture

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: Nº3 en Sol bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Elias Parish-Alvars (arpista y compositor inglés, 1808-1849)

Serenata para arpa, op.83

Chantal Mathieu, arpa



08.00



Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Bohuslav Martinu

Los frescos de Piero della Francesca

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Antonio Vivaldi

“Nisi Dominus”, salmo, RV 803

Solistas de “La Capella Ducale”

Música Fiata / Roland Wilson

09.00



Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Leslie Howard, piano

Igor Stravinsky

Canto fúnebre, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Joseph Haydn

Cuarteto Nº22 en Sol mayor, op.17, Nº5

Cuarteto Tatrai

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00



Isaac Albeniz

España, seis hojas de álbum, op.165. Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano

Xuefei Yang, guitarra

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

11.00

La gran aldea (Bélgica)

François-Joseph Gossec

Sinfonía, op.5, Nº3, “Pastorela”

London Mozar Players / Matthias Bamert

Guillaume Lekeu

Sonata para violín y piano en Sol mayor

Elmar Oliveira, violín

Robert Koenig, piano

Gilles Binchois

Dueil angoisseus

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”

Hélène Grimaud, piano

Staatskapelle Dresden / Vladimir Jurowski

Giacomo Puccini

Selección de arias

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

13.00

La música del fauno

Bohuslav Martinů

Los frescos de Piero della Francesca

Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano N°1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

Franceso Maria Veracini (1690-1768)

Sonata académica para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.2, Nº2

Trío Locatelli

14.00

Darius Milhaud

El carnaval de Aix, op.83b

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para ensamble de vientos

Ensamble Athena

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, “El rescate de Andrómeda por Perseo”

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Nicolò Paganini

Caprichos para violín solo, op.1, Nº 10, 19 y 15

Shlomo Mintz, violín

Charles Gounod

“Bien, te perdono. Teobaldo desea tu muerte”, dúo del cuarto acto de Romeo y Julieta, con libreto de Jules Barbier y Michel Carré, basado en la tragedia homónima de Shakespeare (1867)

Anna Netrebko, soprano

Roberto Alagna, tenor

Orquesta del Metropolitan de Nueva York / Plácido Domingo

Max Reger

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Bach, op.81 (1904)

Rudolf Serkin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música de Batalla)

Samuel Scheidt

Gallarda Batalla

Hespèrion XX / Jordi Savall

Michael Praetorius

Courante de batalla

New London Consort / Philip Pickett

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Batalla de Morales

Hespèrion XX / Jordi Savall

Ludwig van Beethoven

“El tambor resuena”, de la música incidental para Egmont de Goethe, op.84

Mechthild Gessendorf, soprano

Orquesta de St. Luke’s / Dennis Russell Davies

Ludwig van Beethoven

“Agnus Dei”, de la Missa solemnis, op.123

Eva Mei soprano

Marjana Lipovsek

Anthony Rolfe Johnson, tenor

Robert Holl, bajo

Coro Arnold Schönberg

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

——

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano en Sol mayor

David Oistraj, violín

Frida Bauer, piano

21.00

Música Nocturna

Marin Marais

Suite para viola da gamba y continuo en Si menor, del Segundo libro de piezas para viola

Jordi Savall, viola da gamba bajo

Rolf Lislevand, guitarra

Xavier Díaz Latorre, tiorba

Pierre Hantai, viola da gamba bajo

Bedřich Smetana

Obertura de la ópera La novia vendida

Orquesta de la Gewandjaus de Leipzig / Vaclav Neumann

Fernando Sor

Tema con variaciones, op.9

Narciso Yepes, guitarra

Arvo Pärt

Festina lente

Orquesta de la Beethovenhalle de Bonn / Dennis Russell Davies

Frédéric Chopin

Tres valses para piano, op.64

Dinu Lipatti, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor (arreglo de Arthur Benjamin)

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Claude Debussy

Pantomima, Mandolina, Claro de luna, Fantoches y Coquetería póstuma, canciones

Dawn Upshaw, soprano

James Levine, piano

Witold Lutosławski

Chain 3

Orquesta Sinfónica de la BBC / Witold Lutosławski

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados”, de la ópera Orfeo y Eurídice

Alfons Goeyens

Canción de cuna para clarinete y piano

Charles Stier, clarinete

Molly Newton, piano

23.00

Industria Nacional

Carlos Guastavino

Presencias Nº6, “Jeromita Linares”

Eduardo Falú, guitarra

Solistas de la Camerata Bariloche

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero / Juan Alberto Duca

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 11 de junio del año 2005

María Teresa Luengo (1940)

Nave radiante

Norberto García, violín

Diana Lopszyc, piano

Richard Strauss

Final de Ariadna en Naxos

Carla Filipcic Holm, soprano

Gustavo López Manzitti, tenor

Ekaterina Lekhina, soprano

Laura Pisani, soprano

Florencia Machado, mezzosoprano

Victoria Gaeta, soprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Alejo Pérez

Grabado en vivo en el Teatro Colón en agosto de 2019

—–

Erik Satie

Penúltimos pensamientos

Aldo Ciccolini, piano