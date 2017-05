Programación Miércoles 17 de Mayo de 2017

00.00

Trasnoche Jazz

The Jazz Orchestra of the Delta

It’s alright with me

Two in love

Manu Katché

Shine and blue

Swing piece

Sasha Masakowski

Russian lullaby

My romance

———-

00.30

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

01.00

Tiempos Modernos

Johannes Brahms

Trio en si menor, op.8

Xavier Inchausti, violín

Jose Araujo, chelo

Marcelo Balat, piano

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017

Giacomo Meyerbeer

Escenas de las óperas Alimelek y La estrella del norte

Diana Damrau, soprano

Orquesta de la ópera de Lyon / Emmanuel Villaume

Grabación editada en mayo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

François Devienne (Compositor del clasicismo francés, 1759-1803)

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260. Anthem de coronación

Coro Monteverdi – English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Ferruccio Busoni

Pequeña suite para chelo y piano

Carlo Teodoro, chelo

Aldo Orvieto, piano

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

“Los cruzados”, de la suite De la Edad Media, op.79

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Bernhard Henrik Crusell

Introducción y variaciones sobre una melodía sueca, op.12

Kullervo Kojo, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones, para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

08.00

Heinrich Wilhelm Ernst (compositor y violinista moravo, 1812-1865)

Concierto para violín y orquesta en fa sostenido menor, op.23

Ilya Grubert, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Paul Dukas

El aprendiz de hechicero

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Muzio Clementi

Sonata para piano en Fa mayor, op.12, Nº3

Aldo Antognazzi, piano

09.00

Sergei Prokofiev

Quinteto para oboe, clarinete, violín, viola y contrabajo

Solistas de la Filarmónica de Berlín

Igor Stravinsky

Final de la suite de Pulcinella

Orquesta de Cámara Orpheus

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Do mayor, “Las cuatro edades del hombre”, inspirada en la Metamorfosis de Ovidio

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Heitor Villa Lobos

“O canto do capadocio”, preludio de las Bachianas Brasileiras Nº2

Rebecca Rust, chelo

David Apter, piano

10.00

El artista de la semana

Leila Josefowicz

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.99

Leila Josefowicz, violín

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sakari Oramo

————

Johann Joachim Quantz

Trío sonata en do menor, para flauta, oboe y clave

Maxence Larrieu, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Robert Veyron-Lacroix, clave

William Sterndale Bennett

Romance para piano en Mi bemol mayor, op.14, Nº2

ilona Prunyi, piano

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Marion Bauer

American Youth Concerto, op.36

Diana Ambache, piano

Ambache Chamber Orchestra / Diana Ambache

André Previn

Primera escena del primer acto de la ópera Un tranvía llamado Deseo

Renée Fleming, soprano

Elizabeth Futral, soprano

Judith Forst, mezzosoprano

Anthony Dean Griffey, tenor

Rodney Gilfry, barítono

Orquesta de la Ópera de San Francisco / André Previn

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Ensamble Viena-Berlín

12.00

Clásicos a la carta

Gustav Mahler

Tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía Nº1 en Re mayor, “Titan”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

John O’Conor, piano

Jules Massenet

“Meditación” de la ópera Thaïs

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Schubert

A la música, D.547

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Gerald Moore, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Arthur Grumiaux, violín

István Hajdu, piano

——————–

Christoph Willibald Gluck

Don Juan o El convidado de piedra, ballet-pantomima

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Antonio Vivaldi

“In turbato mare irato, R.627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

14.00

El compositor de la semana

Carl Nielsen

Quinteto para vientos, op.43

Quinteto de Vientos de Bergen

—————-

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en do menor

Liana Serbescu, piano

Arturo Márquez

Danzón Nº6

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Johannes Brahms

Sinfonía N°3 en Fa mayor, op.90

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Riccardo Chailly

Enrique Granados (1867-1914)

Cuarto cuaderno de Danzas españolas

Alicia de Larrocha, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Grandes sinfonias de Mozart)

Michael Haydn

Primer movimiento de la Sinfonía en Sol mayor, P.16

(Introducción de Wolfgang Amadeus Mozart)

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía en Re mayor, K.504, “Praga”

Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

————-

Claude Debussy

Prosas líricas (“Sobre el sueño”, “Sobre el ocio, “Sobre las flores” y “Sobre la noche”)

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

21.00

Música Nocturna

Benjamin Britten

Nocturnal. Variaciones sobre un tema de Dowland, op.70

Stein-Erik Ølsen, guitarra

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Pěteris Plakidis

Leyenda. Cantata para coro mixto

Coro de la Radio de Letonia / Kaspars Putninš

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y continuo en sol menor, “El trino del diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Arnold Bax

Bosques de noviembre, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Josef Mysliveček

Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Béla Bartók

Sonata para piano

Murray Perahia, piano

Georg Muffat

Obertura Nº3 en Si mayor, “Convalescencia”

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajiček

23.00

Industria Nacional

Maurice Ravel

Don Quijote a Dulcinea, canciones sobre textos de Paul Morand

Hernán Iturralde, bajo barítono

Susana Bonora, piano

Víctor Amícola

Interogatio / Antwort

Compañía de Música Imaginaria

Gustavo “Cuchi” Leguizamón

Zamba de Juan panadero

Ensamble Buenos Aires Clásico

Nikos Skalkottas

Cinco danzas griegas

Camerata Bellisomi / Marta Ruiz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en la menor, K.310

Viviana Lazzarin piano

José Maranzano

Memento para orquesta y cinta fonomagnética, en versión abreviada

Orquesta Sinfónica / Bruno D’Astoli