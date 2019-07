Programación Miércoles 17 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Red

Dodge city

Blues for Donna

Mahavishnu Orchestra

Thousand Island Park

Miles beyon

Buddy Greco

How long has this been going on

People will say we’re in love

After the lights go down low

———-

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara Sueca / Petter Sundkvist

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Muchachas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

Richard Wagner

Preludio y final de la ópera “Parsifal”

Jonas Kaufmann, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House / Daniele Gatti

08.00

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73

Jan Vogler, chelo

Helene Grimaud, piano

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº3 en Mi mayor, op.23

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Nils Grevillius

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Gabriel Fauré

Concierto para violín y orquesta, inconcluso

Rodolfo Bonucci, violín

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

10.00

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

Arthur Bliss

La contienda fantasiosa, para orquesta

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd-Jones

Franz Danzi

Cuarteto para fagot y cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3

Daniel Smith, fagot

Roger Coull, violín

David Curtis, viola

John Todd, chelo

11.00

La gran aldea (Rumania)

Georges Enescu

Sinfonía de cámara para doce instrumentos, op.33

Orquesta Filarmónica de la Radio del Noreste de Alemania / Peter Ruzicka

Georges Enescu

Nocturno y Saltarello para chelo y piano

Valentin Radutiu, chelo

Per Rundberg, piano

Dinu Lipatti

Sinfonía concertante para dos pianos y orquesta, op.5

Alberto Portugheis y Stefano Greco, pianos

Camerata de la Joven Orquesta de León / Georgina Sánchez

Ion Vidu

Eco de Transilvania

Coro de Cámara de Rumania Madrigal / Marin Constantin

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La Cenicienta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Giulio Caccini

Ave María

Inese Galante, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Aleksandrs Vilumanis

13.00

La música del fauno

Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Suite para violín y orquesta, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Antonio Maria Veracini (1690 – 1768)

“Amor, dover, rispetto”, de la ópera Adriano en Siria

Vivica Genaux, mezzosoprano

Armonia Atenea / George Petrou

14.00

Ned Rorem

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

François Couperin

El Parnaso, o La apoteosis de Corelli

Ensamble Musica Ad Rhenum

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº2 en si bemol menor, op.31 (1837)

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

César Franck

Sinfonía en re menor (1888)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo solo Nº5 en Do menor, BWV 1011

Yo-Yo Ma, chelo

Aram Jachaturian

Sonata fantasía para chelo solo en Do mayor

Mark Varshavsky, chelo

————–

George Gershwin

Obertura cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

21.00

Música Nocturna

Frank Martin

Le vin herbé

Marcel Reijans,

Johanna Winkel,

Love Derwinger,

Swedish Radio Chorus

Swedish Radio Symphony Orchestra /Peter Dijkstra

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano y violín en Do mayor, K.303

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Anónimo

Las gaitas de Lancashire

Tobias Hume

Nuevamente bien

Jordi Savall, viola da gamba

23.00

Industria Nacional

Mariano Etkin

Lágrimas

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Pablo Drucker

Grabado en ocasión del estreno el 14 de mayo de este año en el Teatro Argentino de La Plata

Franz Schubert

Quinteto para piano y cuerdas en La mayor, op.114, “La trucha”

Ensamble Instrumental de Buenos Aires

Registrado en vivo en el Templo de la Comunidad Amijai el 28 de octubre de 2009i.

Roberto García Morillo (1911-2003)

Tres números de la Suite sinfónica “Usher” según Edgar Allan Poe, op 8

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech