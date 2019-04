Programación Miércoles 17 de Abril

00.00

Programación especial de música

07.00

Y la mañana va

Vasily Kalinnikov

Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op. 3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

08.00



Erik Satie

Doce pequeños corales

Aldo Ciccolini, piano

William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Guillaume Dufay

Dos canciones: “Ataque a la fortaleza” y “Por el amor de mi dulce amada”

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Antonio Lauro

Cuatro valses venezolanos para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

William Sterndale Bennett

Sonata para piano en La bemol mayor, op.46, “La doncella de Orleans”

Ian Hobson, piano



10.00

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen / Paavo Järvi

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (España)

Xavier Montsalvatge

Sonatina para Yvette

Alicia de Larrocha, piano

María Teresa Prieto

Sinfonía Nº1, “Asturiana”

Orquesta de Córdoba / José Luis Temes

Fernando Sor

Fantasía para dos guitarras, op.34, “L’ Encouragement”

Silvana Saldaña y Javier Bravo, guitarras

Eduard Toldrà

Canço de passer cantant

José Carreras, tenor

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

Johann Strauss

Carnaval de Viena y La vida es una danza

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Robert Schumann

Toccata para piano en Do mayor, op.7

Martha Argerich, piano

13.00

La música del fauno

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si bemol mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Bohuslav Martinů

Sonata para piano

Giorgio Koukl, piano

François Couperin

La sultana

Musica Ad Rhenum

14.00

Béla Bartók

Concierto para dos pianos, percusión y orquesta

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Mijail Glinka

Gran sexteto en Mi bemol mayor

Ensamble Capricorn

Anthony Holborne (c. 1545 – 1602)

Mad dog

Hopkinson Smith, laúd

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Camille Saint-Saëns

Capricho andaluz para violín y orquesta, op.122 (1904)

Olivier Charlier, violín

Ensamble Orquestal de París / Jean-Jacques Kantorow

Franz Liszt

En la tumba de Richard Wagner (versión para cuarteto y arpa)

Nuevo Cuarteto Budapest

Hédi Lubik, arpa

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45 (1940)

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ahskenazy

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (El Grupo de Los Seis)

Georges Auric (1899-1983)

Sonatina para piano

Daniel Blumenthal, piano

Georges Auric

Suite sinfónica de Fedra, tragedia coreográfica con libreto de Jean Cocteau, basado en Sófocles

Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París / Georges Tzipine

Georges Auric

Fragmentos de la música incidental para el film La bella y la bestia

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

George Auric

La canción del Moulin Rouge

Georges Guétary, voz

Orquesta de Jacques-Henry Rys

21.00

Música Nocturna

Paul Hindemith

Sinfonía Matías el pintor

Orquesta Sinfónica de Londres / Jascha Horenstein

Nicolò Paganini

Sonata concertata para flauta y guitarra

James Galway, flauta

Kazuito Yamashita, guitarra

Arias de las óperas Tannhäuser de Wagner, Fausto de Gounod y Don Carlos de Verdi

Peter Mattei, barítono

Orquesta Real de Estocolmo / Lawrence Renes

Joseph de Herrando

Sonata para viola d’amore y continuo Nº2 en Re mayor

Marianne Rônez, viola d’amore

Elisabeth Taschner, chelo

Ernst Kubitschek, clave

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2

Maurice André, trompeta

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Jean Fournet

Grabado en vivo en la Concertgebouw de Amsterdam el 11 de marzo de 1976

Nicolás Gombert

De dónde viene esto, No soy ya joven para tener un amante, Muerte y fortuna y Triste partida, chansons

Noël Bisson, soprano

Ensamble de Violas Woodman / Peter Urqujhart

Ignaz Moscheles

Romanza y tarantela para piano

Ian Hobson, piano

Leonard Bernstein

Preludio, fuga y riffs

Benny Goodman, clarinet

Columbia Jazz Combo / Leonard Bernstein

23.00

Industria Nacional

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº3

Olga Galperin, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 10 de noviembre de 1973

Marc-Antoine Charpentier

El ángel a la trompeta

Rafael Ferreyra, órgano

Grabado en el órgano de la Catedral de Washington

Francisco Kröpfl (1931)

Trío ‘03

Trío Luminar

Eduardo Alonso-Crespo (1956)

“Mefisto”, vals de la ópera Putzi

Orquesta de Cámara de Cincinnati / Eduardo Alonso Crespo