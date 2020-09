Programación Miércoles 16 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1, G.95

Trío Flieder

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.357

Ennio Pastorino y An Li Pang, piano

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº1 en Sol mayor, BWV 1007

Lynn Harrell, chelo

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Béla Bartók

Al aire libre, para piano

Claude Helffer, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Claudio Monteverdi

Confitebor tibi Domine, motete de la colección Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

Sergei Prokofiev

El bufón, suite op.21a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Charles Avison

Concerto grosso Nº5 en re menor (sobre sonatas de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Maurizio Pollini, piano

Bedrich Smetana

De mi patria, dos piezas para violín y piano

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de “Cupido y el poeta”, op.54

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, Catálogo Searle 159

Leslie Howard, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gabriel Fauré

Cuatro nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

“La Gran Pascua Rusa“, obertura op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)