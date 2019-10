Programación Miércoles 16 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Marian Mc Partland

What is this thing called love

Willow weep for me

Lullaby in rhythm

Mariano Massolo

Lady be good (G.Gershwin)

Aurora (Massolo)

Georgia on my mind (Ray Charles)

Julie Bond Rhyne

Green dolphin street

When I fall in love

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4, Gerard 518

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Obertura en Mi mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Carl Stamitz

Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4

London Mozart Players / Matthias Bamert

Alexander Zemlinsky

Seis danzas rústicas para piano, op.1

Silke Avenhaus, piano

Arthur Sullivan

Suite del ballet Pineapple Poll

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

08.00



David Popper

Concierto para chelo y orquesta, op.24

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Franz Schubert

Nocturno para piano, violín y chelo en Mi bemol mayor, op.póstumo 148, D.897

Trío Bekova

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7

I Musici

09.00



Ottorino Respighi

Seis piezas para niños

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Hector Berlioz

“Escena de amor”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Sinfónica de Flandes / Seikyo Kim

Mateo Flecha el Viejo

La Negrina, ensalada

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas en Do mayor, K.515

Zukerman Chamber Players:

Pinchas Zukerman y Jessica Linnebach, violines

Jethro Marks y Ashan Pillai, violas

Amanda Forsyth, chelo

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Don Carlos”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

11.00

La gran aldea (República Checa)

Bohuslav Martinú

Divertimento en Sol mayor para piano y pequeña orquesta, H.173

Jan Panenka, piano

Orquesta de Cámara de Praga / Bohumil Gregor

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata para trompetas, cuerdas, timbales y continuo Nº12 en Do mayor

The Rare Fruits Council

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Sexteto para cuerdas en re menor, op.70, “Souvenir de Florence”

Genrich Talaljan, viola

Mstislav Rostropovich, chelo

Cuarteto Borodin

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección del Réquiem en re menor, K.626

Wilma Lipp, soprano

Hilde Rössel-Majdan, contralto

Anton Dermota, tenor

Walter Berry, bajo

Wolfgang Meyer, órgano

Sociedad Coral de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

13.00

La música del fauno

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Tatiana Samouil, violín

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Franz Schubert

Impromptu, D.935, Nº3

Maria João Pires, piano

Antonio Lotti (1667-1740)

“Discordi pensieri”, de la ópera Teofane

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Ottavio Dentone

14.00

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Capel Bond (1730-1790)

Concierto Nº3 en mi menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Édouard Lalo

Obertura de la ópera El rey de Ys

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Giuseppe Verdi

“Lauda alla Beata Vergine Maria”•de las Cuatro piezas sacras

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Alexander Glazunov

Concierto para piano y orquesta N°1 en fa menor op.92 (1911)

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Músicas de Batalla)

Ghirardello da Firenze (c.1320-1362/3)

Tan pronto amanezca, caccia a tres voces

EnsambleModeo Antiquo /Federico Maria Sardelli y Bettina Hoffmann

Magister Grimace (activo a mediados y fines del siglo XIV)

A las armas, a las armas, chanson a cuatro voces

Alla Francesca

Heinrich Isaak (1450-1517)

A la batalla, a cuatro voces (versión instrumental)

London Pro Musica / Bernard Thomas

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Tiento N°3 de sexto tono sobre la Batalla de Cristóbal Morales

Carlos García-Bernalt, órgano

Joan Cabanilles (1644-1712)

Tiento XXV de batalla

Cristina García Benegas, órgano

Joan Cabanilles

Batalla imperial

Hespèrion XX / Jordi Savall

Johann Sebastian Bach

“Ya se ha consumado”, aria de la Pasión según San Juan, BWV 245

René Jacobs, contratenor

La Petite Bande / Sigiswld Kwuijken

Piotr Illich Chaikovsky

“La Batalla de Poltava”, preludio al tercer acto de la ópera Mazzepa

Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

Piotr Illich Chaikovsky

“La batalla entre el cascanueces y los ratones”, de la música del ballet El cascanueces, op.71

Orquesta Fialrmónica de Londres / Mariss Jansons

21.00

Música Nocturna

Frederic Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Nelson Goerner, piano

Mario Lavista

Clepsydra

Orquesta Filarmónica de las Américas / Alondra de la Parra

Heinrich Schütz

“¿Qué te aflige, alma mía?”, de los Pequeños conciertos sacros, SWV 353

Sebastian Henning, niño soprano

René Jacobs, contratenor

William Christie, órgano

Christophe Coin, chelo

Konrad Junghänel, archilaúd

Mihoko Kimura y Staas Swierstra, violines

Antonín Dvořák

Obertura “En el reino de la naturaleza”, op.91

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Ančerl

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo en Re mayor, Hob XI:45

Balász Kakuk, baryton

Péter Lukács, viola

Tibor Párkányi, chelo

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Jean-Féry Rebel

Sonata a trío Nº5 en Re mayor, “La Pallas”

Ensamble Rebel

23.00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Sonata para piano N°1, op.22

Antonio De Raco, piano

Manuel de Falla

Segundo acto de la ópera La vida breve

Alicia Nafé, mezzosoprano

Antonio Ordóñez, tenor

Catherine Keen, mezzosoprano

Michael Wadsworth, bajo barítono

William McGraw, barítono

Gabriel Moreno, cantaor

Coro del May Festival

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Carmelo Saitta (1944)

Suite para Hué, para medios electrónicos