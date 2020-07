Programación Miércoles 15 de Julio

00.00

Grandes noches del Teatro Colón

01.00

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

Johann Sebastian Bach

Sonata para oboe y clave obbligato en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)

Ingo Goritzki, oboe

Jörg Ewald Dähler, clave

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Horowitz, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Borodin

Arthur Honeggger

Concertino para piano y orquesta

Tamás Vásary, piano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Georg Philipp Telamann

Concierto para flauta traversa y flauta dulce en mi menor

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelet, flauta traversa

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Victor Herbert

Cinco Piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

El horizonte quimérico, op.118

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre “Nel cor più non mi sento”, WoO 70

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Louis De Caix D’Hervelois

Lamento para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

07.00

Y la mañana va

Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Johannes Brahms

Dos baladas para piano, op.10: N°1 en re menor y N°2 en Re mayor

Glenn Gould, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera La ciudad invisible de Kitezh

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor

Ensamble Barroco de París

Camille Saint Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces, de la Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)