Programación Miércoles 14 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

María Schneider Orchestra

A world lost

Joe Pass

Nobody else but me

Sometime ago

Mose Allison

Swingin’ machine

Stop this world

If you’re going to the city

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, R.588

Patricia Kwella, soprano

Elisabeth Priday, soprano

Catherine Win-Rogers, mezzosoprano

Oxford Christ Church Cathedral Choir

The Hanover Band / Stephen Darlington

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Minnesota Orchestra / Neville Marriner

George Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, “Piezas impromptu”

Aurora Ienei, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

07.00

Y la mañana va

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor, Catálogo Callen Nº30

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Bohuslav Martinu

Sonata para piano, Nro.de catálogo 350

Radoslav Kvapil, piano

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Friedrich Fasch

Cuarteto para dos oboes, fagot y contínuo en re menor

Camerata Köln

Erik Satie

Preludios del hijo de las estrellas

Aldo Ciccolini, piano

George Gershwin

Obertura de “Strike up the band”

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)