Programación Miércoles 14 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

GRP All Star Big Band

Blue train (Coltrane)

Seven steps to heaven (Miles Davis)

Azymuth

Triagem

Butterfly

Cleo Laine

Love me (if it takes all night long)

Soft pedal blues

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Frederic Cowen

“El baile de la mariposa”, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Adrian Leaper

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Isaac Albéniz

“Málaga”, “Jerez” y “Eritaña”, cuarto cuaderno de la Suite Iberia.

Alicia de Larrocha, piano.

Carl Maria Von Weber

Recitativo y Aria del Oceano, de la ópera Oberon

Karita Mattila, soprano

Staatskapelle de Dresde / Colin Davis

08.00



Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Johann Joachim Quantz

Trío para flauta dulce, flauta traversa y continuo en do mayor

Ensamble Barroco de París

Alexander Scriabin

Cinco mazurcas para piano, op.3

Natalie Bera-Tagrine, piano

09.00



Leos Janacek

Danzas de Lasko

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Ondrej Lenard

Nino Rota

Sonata para flauta y arpa

Sandra Aquaviva, flauta

Arianna Ruiz Cheylat, arpa

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en mi bemol mayor, op.77

Ensamble de Cámara de la Academia de St.Martin in the Fields

10.00



Edvard Grieg

Tres piezas orquestales de “Sigurd Jorsalfar”, op.56

Eva Knardahl, piano

Arthur Bliss

Quinteto para oboe y cuerdas

Alex Klein, oboe

Cuarteto Vermeer

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta.

Zóltan Kócsis, pìano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

11.00

La gran aldea (República Checa)

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº6, “Fantasías sinfónicas”

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Frantisek Xaver Pokorny

Concierto para dos cornos y orquesta en Fa mayor

Zdenek y Bedrich Tylsar, cornos

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Josef Suk

Selección de Cosas vividas y soñadas, op.30

Margaret Fingerhut, piano

12.00

Clásicos a la carta

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdeněk Košler

Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Modest Mussorgsky

“Gran puerta de Kiev”, de Cuadros de una exposición

Sergio Tiempo, piano

Giacomo Puccini

“O mio babbino caro” de la ópera Gianni Schicchi

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

13.00

La música del fauno

Guillaume Dumanoir (1615-1697)

Suite orquestal en Fa mayor

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Erwin Schulhoff

Doble concierto para flauta, piano y cuerdas

Bettina Wild, flauta

Aleksandar Madžar, piano

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Charles Valentin Alkan (1813-1888)

Sonatina para piano en la menor, op.61

Bernard Ringeissen, piano

14.00

Bedřich Smetana

Sinfonía festiva, op.6

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Lothar Zagrosek

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en La mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Purcell

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Josef Suk

Leyenda de verano, op.29 (1908)

Orquesta Filarmónica Checa / Charles Mackerras

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos

Sergei Rachmaninov

Carta a Konstantin Stanislavsky (1908)

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Del Evangelio de San Juan (1915)

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Un plegaria y Toda la gloria a Dios, canciones (1916)

Joan Rodgers, soprano

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Canciones, op.38 (1916)

Joan Rodgers, soprano

Howard Shelley, piano

Paul Hindemtih

Metamorfosis sinfónica sobre temas de Weber

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Octeto en Fa mayor, D.803

Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violines

Tabea Zimmermann, viola

David Geringas, chelo

Alois Posch, contrabajo

Eduard Brunner, clarinete

Randovan Vladkovic, corno

Klaus Thunemann, fagot

Jean Sibelius

Tapiola, op.112, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

Jean-Baptiste Stuck

Las fiestas boloñesas, cantata

Gérard Lesne, contratenor

Conjunto Il Seminario Musicale

Alexander Arutiunián

Concierto para trompeta y orquesta

Jouko Harjane, trompeta

Orquesta Sinfónica de Knopio / Pekka Savijoki

23.00

Industria Nacional

Athos Palma

Jardines. Poema sinfónico (1930)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Hans Swarowski

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 13 de junio de 1975

Luis Gianneo

Cuarteto Nº3

Cuarteto Gianneo

Tradicional inglés

Greensleeves

Joaquín Turina

Soleares

Agustín Barrios

Chôro da saudade

Nicoló Paganini

Romanza

Vincent Youmans

Carioca

Jorge Morel, guitarra