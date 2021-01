Programación Miércoles 13 de Enero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Harry Allen

Roll on, Mississipi, roll on

River, stay away from my door

Joe Beck Trio

Dancing to San Javier

Clare Teal

Love is the sweetest thing

Care of cell forty-four

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Erik Satie

Los tres valses distinguidos de un dandy delicado y

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger, violín

Rolf Looser, chelo

Jörg Ewald Dähler, clave

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “El redoble del timbal”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Aram Jachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Paul Dukas

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

07.00

Y la mañana va

Jacob Gade

Tango celoso

Antón Kontra, violín

Orquesta Filarmónica de Copenhague / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia



Alberto Williams

Poema del valle, op.80

Valentín Surif, piano

Georges Bizet

Suite Nº2 de “Carmen”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L’archibudelli



Ferruccio Busoni

Improvisación sobre un coral de Bach, para dos pianos

Isabel y Jürg von Vintschger, pianos

Franz Schubert

Sinfonía N°5 en Si bemol mayor, Deutsch 485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op. póstumo

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

William Byrd

Fantasía para clave

Zsuzsa Pertis, clave

Johan Peter Selmer (compositor noruego, 1844-1910)

Carnaval en Flandes, poema sinfónico op.32

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

Claude Debussy

2do.libro de los Doce Estudios para piano

Maurizio Pollini, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček



Alexander Glazunov

Preludio y fuga en la menor, op.101, Nº1

Stephen Coombs, piano

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Ferdinand Hiller

Serenata para violín, chelo y piano en la menor, op.64

Trío Göbel de Berlín

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto en Fa mayor, BI 528

Denis Zanchetta, corno di basetto

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

15.00

Feria de Antigüedades (Susana Antón)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)