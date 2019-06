Programación Miércoles 12 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

George Duke

Stones of Orion

Brown sneakers

Joe Lovano

Star crossed lovers

Rebecca Martin

The space in a song to think

Just a boy

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Benjamín Godard

Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Fa mayor, op.2, Nº2

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

08.00

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gaspar Sanz

Suite española

Ernesto Bitetti, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltan Kocsis, piano

William Walton

Suite del ballet Las Vírgenes Sabias

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº7 en Mi bemol mayor, op.96

Trío Beaux Arts

10.00



Sergei Prokofiev

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op. 58

Steven Isserlis, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Paavo Järvi

Cecile Chaminade

Aire de ballet, op.30

Eric Parkin, piano

George Enescu

Obertura sobre temas populares rumanos en La mayor, op.32

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

11.00

La gran aldea (Australia)

Brenton Broadstock

La Montaña

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ola Rudner

Percy Aldridge Grainger

Selección de canciones folklóricas en arreglos para piano

Martin Jones, piano

Richard Mills

Danzas de la costa

Orquesta Sinfónica de Queensland / Richard Mills

Gavin Lockley

La bicicleta de Mulga Bill

Gavin Lockley, baritone

Sharolyn Kimmorley, piano

Sonja Schebeck, violín

Robert Dimarzo, percusión

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Frédéric Chopin

Selección de los Doce estudios para piano, op.25

Witold Małcużyński, piano

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

13.00

La música del fauno

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor

László Szendrey-Karper, guitarra

Cuarteto Tátrai

14.00

Hector Berlioz

Herminie, cantata

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de los Países del Loira / John Axelrod

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58 (1843)

Lynn Harrell, chelo

Bruno Canino, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música para órgano de Bach)

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano en la menor, BWV 593 (transcripción del Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R.522 de Vivaldi)

Ullrich Böhme, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Toccata para órgano en Fa mayor, BWV 540

Pierre Cochereau, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Sonata trío para órgano N°5 en Do mayor, BWV 529

Karl Richter, órgano

Joahnn Sebastian Bach

Preludio y fuga para órgano en fa menor, BWV 534

Ivan Sokol, órgano

Johann Sebastian Bach

Siete preludios corales del Pequeño libro para órgano, BWV 599-605

Simon Preston, órgano

21.00

Música Nocturna

Héctor Berlioz

Haroldo en Italia. Sinfonía con viola obbligato. Op 16, basada en poema “Las peregrinaciones de Childe Harold” de Lord Byron (1834)

Pinchas Zuckerman, viola

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Nicolas Gombert

In te Domine speravi, motete

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

György Ligeti

Seis bagatelas para quinteto de vientos

Cinque Venti

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor (arreglo de Arthur Benjamin)

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Georg Frideric Handel

Sonata para trompeta y órgano en La mayor

Maurice André, trompeta

Marie-Claire Alain, órgano

Aaron Copland

Sonata para piano

William Kapell, piano

23.00

Industria Nacional

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y cuerdas

Claudio Barile, flauta

Orquesta de la Academia Bach / Mario Videla

Fernando González Casellas

Poemas de agonía, sobre textos de Leónidas Barrera Oro

Lucía Maranca, voz

Claudio Schulkin, violín

Eduardo Ihidoype, clarinete

Eduardo Vasallo, chelo

Grabado en vivo en el Centro Lincoln de Buenos Aires el 17 de junio de 1986

Béla Bartók

Suite del ballet El mandarín maravilloso, op.19

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 1° de octubre de 2016