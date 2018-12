Programación Miércoles 12 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan y Orquesta

42 & Broadway

Across the track blues

Makiko Hirabayashi

Asymetric rainbow

First flight

Lisa Lindsley

Why don’t you do right

The nearness of you

Joseph Haydn

Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, Hob.1 Nº105

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Lucio Silla”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlavácek

Franz Liszt

Gran solo de concierto, S.176

Leslie Howard, piano

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00



Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van Der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Erik Satie

Cuaderno de apuntes y de bocetos

Aldo Ciccolini, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

09.00



Henryk Wieniawsky

Polonesa brillante Nº1 y Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

Jules Massenet

Fragmentos del Acto III de la ópera Werther

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano, como Charlotte

Orquesta de la Opera Nacional de Lyon / Kent Nagano

Howard Ferguson

Sonata en fa menor, op.8

Howard Shelley, piano

10.00

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta de Cámara Mahler / Teodor Kurrentzis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº53 en Re mayor, op.64, Nº5, “La alondra”

Cuarteto Tátrai

11.00

La gran aldea (México)

Blas Galindo

Sinfonía Nº1, “Sinfonía Breve”

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México / Eduardo Mata



Carlos Chávez

Concierto para piano y orquesta

Jorge Federico Osorio, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de México / Carlos Miguel Prieto

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, “Claro de Luna”

Daniel Barenboim, piano

Gustav Mahler

“Adagietto” de la Sinfonía Nº5

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Bartók

13.00

La música del fauno

Dmitri Kavalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Harriet Krijgh, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Franz Schubert

Canciones del arpista, sobre textos de Goethe

Ian Bostridge, tenor

Leif Ove Andsnes, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

14.00

Darius Milhaud

Sinfonía Nº4, op.281

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Ignacy Jan Paderewski

Danzas polacas, op.9

Karol Radziwonowicz, piano

John Stanley (1712-1786)

Concierto para cuerdas a 7 partes en Re mayor, op.2, Nº1

The Parley of Instruments / Roy Goodman

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26 (1830).

Orquesta del Estado de Hungría / Iván Fischer

Anton Bruckner

Equale N°1, para tres trombones

Ave Maria y Os justi, motetes

Equale N°2, para tres trombones

Locus iste, motete

La Chapelle Royale-Collegium Vocale

Ensamble Música Oblicua / Philippe Herreweghe

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta N°2 en La mayor (1861)

Lazar Berman, piano

Orquesta Sinfónica de Viena / Carlo Maria Giulini

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.00

Jazz en La 96.7

En el último concierto de la sexta temporada del ciclo Jazz en La 96.7, la gran cantante argentina Ligia Piro llega al auditorio de Radio Nacional, para repasar su extensa carrera y presentar temas de su último trabajo, Love, en un concierto especial denominado Solo Piano, junto al maestro Federico Mizrahi.

20.00

Ciclos (Los tres estilos de Carlos Chávez)

Carlos Chávez

Toccata para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Carlos Chávez

Invención II, para trío de cuerdas

Cchristine Frank, violín

Jan Karlin, viola

Maggie Edmondson, chelo

Carlos Chávez

Sinfonía India (Sinfonía Nº2)

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

Louis Spohr

Sonata para arpa y chelo en Re mayor, op.113

Helga Storck, arpa

Klaus Storck, chelo

21.00

Música Nocturna

Heinrich Schütz

La historia de la Navidad

John Mark Ainsley, tenor

Ruth Holton, soprano

Michael George, bajo

The King’s Consort / Robert King

Francis Poulenc

Sonata para dos pianos

Seta Tanyel y Jeremy Brrown, piano

Joseph Fiala

Concierto para corno inglés y orquesta en Mi bemol mayor

Heinz Holliger, corno inglés

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Marianna Creti de Rocchis

Fantasía sobre “Casta diva” de Norma de Bellini

Claudia Antonelli, arpa

Otto Ketting (1935-2012)

Sinfonía Nº1

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Hans Rosbaud

Grabado en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam el 2 de febrero de 1961

Henry Purcell

Fantasía para ensamble de violas Nº5

Ensamble London Baroque

23.00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Concierto “Aymará” para violín y orquesta

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Franz Schubert

Fantasía “El caminante” para piano en Do mayor, D.760

Bruno Gelber, piano

Grabación realizada el 4 y 5 de enero de 1973